Der "Hackl Schorsch" spricht über Erneuerbare Energien in Buttenwiesen

Die deutsche Rennrodel-Legende Georg Hackel spricht am 14. Juli zum Thema Erneuerbare Energien auf dem Maierhof.

Wie heizen wir in Zukunft? Wie können Bürgerinnen und Bürger zuverlässig mit nachhaltiger und bezahlbarer Wärme versorgt werden? Diese Fragen sind in den vergangenen Wochen in den Fokus gerückt. Die Antwort: mit Nahwärme. Denn den Ausbau der Nahwärme in die eigene Hand zu nehmen, bietet nicht nur den Menschen vor Ort, sondern auch den Kommunen große Chancen. Wie diese aussehen, wird an diesem Nachmittag in verschiedenen Formaten erörtert.

Prominenter Gast ist der dreimalige Olympiasieger im Rennrodeln Georg „Schorsch“ Hackl, der sich seit vielen Jahren für den Ausbau der Erneuerbaren Energien einsetzt. Er erklärt am Freitag, 14. Juli, ab 13 Uhr auf dem Maierhof im Buttenwiesener Weiler Illemad, wie man sportlichen Erfolg auf den Ausbau erneuerbarer Energien übertragen kann und steht dann noch für Fragen und eine Podiumsdiskussion zur Verfügung. Im Rahmen der Energietage organisiert GP JOULE noch zwei weitere Veranstaltungen: Am Freitag, 14. Juli, von 9 bis 13 Uhr heißt es „Steigflug Richtung Nachhaltigkeit“. Gemeinsam mit GP Joule baut Airbus Helicopters seine Photovoltaik-Versorgung aus. Wie sich eine solche Umstellung erfolgreich umsetzen lässt, können Vertreter und Vertreterinnen von Behörden, Unternehmen und politischen Gremien am Standort in Donauwörth aus erster Hand erfahren. Hierzu müsste Ihnen die Einladung von Airbus bereits zugegangen sein.

Am Samstag, 15. Juli, von 10 bis 12.30 Uhr folgt „Standortsicherung für Industrie & Gewerbe am Praxisbeispiel Molkerei Zott". Wie die Gemeinde Mertingen erfolgreich bezahlbare und krisensichere Wärmeversorgung für ortsansässige Gewerbe und Industriebetriebe sicherstellt. Frühstück im Zott Store and More, anschließend Zott Werksführung. (AZ)