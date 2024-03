Die Archive sind das Gedächtnis der Kommunen im Landkreis Dillingen

Beim Jahrestreffen der Archivpfleger aus der Region in Buttenwiesen wird die Bedeutung von deren Arbeit deutlich. Die Aufgaben der überwiegend Ehrenamtlichen nehmen zu.

Zur Tradition geworden ist mittlerweile das jährliche Treffen der Archivpflegerinnen und Archivpfleger aus dem Landkreis Dillingen. Fast kann man dabei schon von einer Art „Familientreffen“ sprechen. Nachdem man sich im Vorjahr im äußersten Westen des Landkreises in Syrgenstein getroffen hatte, hatten die Hauptorganisatoren Helmut Herreiner, Johannes Mordstein und Anton Stehle dieses Mal mit Buttenwiesen die entgegengesetzte Ecke des Landkreises ausgesucht und freuten sich, dass sie hier bei Bürgermeister Hans Kaltner auf offene Ohren stießen.

Trotz einiger krankheitsbedingter Absagen waren wieder zwei Drittel der 27 Kommunen aus dem Landkreis durch die Archivare und erfreulicherweise auch durch einige Bürgermeister und deren Stellvertreter vertreten. So nahmen neben Gastgeber Hans Kaltner unter anderem die stellvertretende Landrätin und Bürgermeisterin Mirjam Steiner aus Syrgenstein sowie der neue Höchstädter Bürgermeister Stephan Karg teil. Auch Gäste wie Kreisarchivpfleger Gerhard Beck aus dem benachbarten Landkreis Donau-Ries, Manfred Wegele (Vorsitzender des Bayerischen Landesvereins für Ahnenforschung und Familienkunde), Stefan Birkle (Fuggersches Familien- und Stiftungsarchiv) und Cornelia Rauch-Ernst (Atelier für Papierrestaurierung) zeigten durch ihr Kommen, dass sie gerne Teil des Netzwerkes der Archivarbeit innerhalb der Kommunen des Landkreises Dillingen sind und bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite stehen.

In Buttenwiesen gibt es 126 Vereine

Bürgermeister Kaltner stellte kurz seine Gemeinde Buttenwiesen mit ihren rund 6300 Einwohnern vor. 126 Vereine bilden mit ihrer integrativen Kraft laut Kaltner „den vielleicht größten Schatz“ der Gemeinde, die aber zugleich auf eine ungeheuer vielfältige Geschichte zurückblicken könne, bei der eine 370-jährige, friedliche Koexistenz zwischen Christen und Juden besonders heraussteche, die erst durch die Nationalsozialisten jäh beendet wurde. Die Sammel-, Recherche- und Dokumentationsarbeiten der Gemeinde- und Stadtarchivare war dem Bürgermeister ein großes Lob wert: „Wenn wir euch Archivare nicht hätten, dann hätten wir viele spannende Geschichten nicht!“

Johannes Mordstein, in Doppelfunktion als Stadtarchivar in Wertingen und als Gemeindearchivar in Buttenwiesen tätig, prägte den Begriff vom „Archiv-Familientreffen“. Kreisarchivpfleger Helmut Herreiner griff dies auf und schilderte in einem kurzen Abriss die vielen Aktivitäten, die nur dank der Archivpfleger und der damit betrauten, meist ehrenamtlich tätigen Personen, geleistet würden. Sie reichten von den klassischen Arbeiten des Ordnens, Sammelns und Erschließens von lokalen Archivalien und Quellen, der oft gar nicht so einfachen Arbeit innerhalb der Rathäuser an der Schnittstelle zwischen Registratur und Archiv, der Unterstützung von Mitarbeitern in den Rathäusern bei speziellen Fragestellungen und Anfragen, natürlich auch der Ahnen- und Familienforschung und manchem mehr. Immer mehr in den Fokus kommen auch Anfragen, Stadt- beziehungsweise Gemeindeführungen durchzuführen oder Bürgerinfo-Broschüren, Flyer, Festschriften und historische Artikel zu verfassen.

Das achte Treffen der Archivpfleger aus dem Landkreis Dillingen fand dieses Mal in Buttenwiesen statt. Bürgermeister Hans Kaltner hieß die Gäste im Kaisersaal des Rathauses willkommen. Foto: Helmut Herreiner

Der Kreisarchivpfleger erinnerte daran, dass vor einigen Jahren eine Serie in der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung über die Archive des Landkreises sehr gut angekommen war, und warb dafür, sich an einer neuen, jüngst begonnenen Serie über die Entstehung und Bedeutung der Ortsnamen im Landkreis zu beteiligen. Noch größere Projekte sind aber schriftliche Ortschroniken oder Buchprojekte, die beispielsweise in Wertingen, in Wittislingen, in Syrgenstein oder in Eppisburg in Arbeit sind. Hilfreich sei es dabei, wenn man wie in Höchstädt, Laugna oder Syrgenstein, aber auch andernorts, einen Heimatverein oder zumindest ein kleineres oder größeres unterstützendes Team an der Seite hat, und natürlich, wie Herreiner aus langjähriger Erfahrung heraus betonte, wenn eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister dem Archivwesen positiv gegenübersteht und es nicht nur als notwendige Pflichtaufgabe sieht, bei dem eine unumgängliche Mindestausstattung genügt.

Wie viel Leben aus dem Erforschen der Geschichte erwachsen kann, machten die Stadt- und Gemeindearchivare in ihren Berichten sowie insbesondere Anton Stehle und Bernhard Hof deutlich. Anton Stehle, Mitarbeiter im Stadtarchiv Wertingen, berichtete über seine äußerst erfolgreichen „Scharfrichter-Führungen“ in der Zusamstadt. Auf diese Idee kam er, als er im Archiv von der letzten Hinrichtung in Wertingen gelesen hatte, die im Jahr 1836 stattfand. Nach der Mittagspause standen in zwei wechselnden Gruppen die Besichtigung des Gemeindearchivs Buttenwiesen im Untergeschoss des Rathauses mit Archivar Johannes Mordstein und die Erforschung des „Lernortes Buttenwiesen“ mit Bernhard Hof an.

Während Dr. Mordstein viele praktische Detailinformationen zum Aufbau eines Kommunalarchivs und zum verwaltungskonformen Umgang mit analogen und digitalen Unterlagen im Archiv wie in einer Registratur vermittelte, brachte Bernhard Hof in seinem Rundgang durch den jüdischen Friedhof sowie durch das erhaltene Mikwe-Gebäude und zuletzt die ehemalige Synagoge all diejenigen zum Staunen, die hier zuvor noch nicht gewesen waren. In seiner Kompaktheit und dem Erhaltungszustand gilt dieses Ensemble als einzigartig in Deutschland. Die beiden Lernorte Buttenwiesen und Binswangen mit ihrer christlich-jüdischen Geschichte sollen immer mehr zum Ziel von Schülerfahrten, aber auch Erwachsenenbildung werden, um hier Präventionsarbeit in einer Zeit des zunehmenden Egoismus, Nationalismus und Antisemitismus zu leisten. (AZ)