Polizei kontrolliert betrunkene Fahrer in Buttenwiesen und Dillingen

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zum Mittwoch in Buttenwiesen von der Polizei gestoppt worden. Wie die Beamten berichten, hielten sie den 34-Jährigen gegen 23.30 Uhr in der Straße Zum Anger zur Kontrolle an. Dabei hätten sie Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt. Ein Atemalkoholtest habe zunächst 0,8 Promille ergeben. Der Fahrer musste daraufhin seine Fahrt beenden und wurde auf die Dienststelle gebracht. Dort habe ein weiterer, gerichtsverwertbarer, Test einen Wert von 0,7 Promille bestätigt, so die Polizei. Dem Mann drohen nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot von einem Monat wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Mann mit 1,2 Promille auf E-Scooter in Dillingen unterwegs

Auch in Dillingen erwischte die Polizei bereits am Dienstag einen Fahrer unter Alkoholeinfluss. Gegen 12.15 Uhr kontrollierten die Beamten einen 46-Jährigen, der mit seinem E-Scooter unterwegs war. Der Grund für die Kontrolle war laut Polizei das fehlende Versicherungskennzeichen am Fahrzeug. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten zudem fest, dass der Mann 1,2 Promille Alkohol im Blut hatte. Er durfte nicht weiterfahren und musste sich im Krankenhaus Dillingen einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (AZ)