Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen bei Lauterbach

Mit Blitz, Donner und Starkregen hat die Woche rund um Lauterbach begonnen. Am frühen Montagmorgen gegen 6 Uhr wurden die Feuerwehren Lauterbach und Buttenwiesen in den Ortsteil alarmiert. Darüber informiert Kreisbrandmeister Daniel Riegl. Mehrere Straßen waren überflutet und Keller mit Wasser vollgelaufen. „Zum Glück ging der Wasserstand relativ schnell zurück und so war kein Eingreifen der Feuerwehr mehr nötig“, beschreibt Riegl.

Laura Gastl