Ein Organist aus Lauterbach macht Karriere

Julian Beutmiller hat schon als Student Chöre geleitet. Jetzt ist der Lauterbacher der neue Kantor am Würzburger Kiliansdom.

Was für ein Karrieresprung: Julian Beutmiller aus Lauterbach wird zum 1. November neuer Domkantor am Würzburger Kiliansdom. Er wurde von einer achtköpfigen Berufungskommission ausgewählt, die von Generalvikar Domdekan Jürgen Vorndran, Domkapellmeister Alexander Rüth und Domorganist Professor Stefan Schmidt geleitet wurde. Ihr gehörten unter anderem auch Domkapitular Helmut Gabel und als externer Fachberater Domkapellmeister Franz-Peter Huber an. „Mit Julian Beutmiller bekommt der Kiliansdom in Würzburg einen künstlerisch versierten und sympathischen neuen Domkantor“, sagte Domdekan Vorndran.

Aus den eingegangenen, zum Teil hoch qualifizierten Bewerbungen wurden laut Pressemitteilung der Diözese Würzburg für eine erste Verfahrensrunde sechs Kandidatinnen und Kandidaten zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Hiervon bekamen eine Bewerberin und zwei Bewerber die Gelegenheit, sich im Rahmen eines umfangreichen Praxistages vorzustellen. Sie absolvierten dabei jeweils eine Probe mit jungen Sängerinnen des Nachwuchschores der Mädchenkantorei, eine Probe mit dem Konzertchor der Domsingknaben sowie eine eigene künstlerische Präsentation mit einem anschließenden Reflexionsgespräch. Das einstimmige Votum der Berufungskommission wurde vom Domkapitel und Bischof Franz Jung bestätigt.

Die Stelle ist endlich wieder besetzt

„Wir freuen uns sehr darauf, dass Julian Beutmiller mit seiner außerordentlichen Begabung in allen geforderten Disziplinen, mit seiner hohen Motivation und Begeisterungsfähigkeit das Team der Dommusik nach über einem Jahr Vakanz wieder vervollständigen und bereichern wird“, erklärte Domkapellmeister Rüth.

Beutmiller studierte für den Bachelor im Fach Kirchenmusik in Regensburg und im Rahmen eines Auslandssemesters an der Royal Academy of Music in London. Im Anschluss folgten weitere Studien im Master Kirchenmusik, Master Chorleitung und Master Orgelimprovisation an der Hochschule für Musik Freiburg. Alle Abschlüsse absolvierte er summa cum laude. Beutmiller ist Preisträger des Chorleitungswettbewerbes des Allgemeinen Cäcilien-Verbands Deutschlands.

Als Student hat Beutmiller schon verschiedene Chöre geleitet

Während seiner Studienzeit war er Leiter verschiedener Chöre in Deutschland und der Schweiz. Er probte unter anderem mit der Camerata Vocale Freiburg und übernahm eine Choreinstudierung für eine Opernproduktion der Hochschule Freiburg. Seit Oktober 2022 ist Beutmiller als Regionalkantor und Bischöflicher Beauftragter für Kirchenmusik für den Regionalraum Straubing-Deggendorf in der Diözese Regensburg tätig. (AZ)