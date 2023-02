Einbruch auf Baustelle in Buttenwiesen: 12.000 Euro Schaden

Die bisher unbekannten Täter haben Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euros geklaut.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde aus einem Rohbau an der Buttstraße in Buttenweisen ein verschlossener Aufbewahrungscontainer aufgebrochen und daraus neben diversen Werkzeugen der Marke Hilti mit Ladegerät auch Baumaterialien entwendet.

Der Diebstahlsschaden wird mit rund 12.000 Euro beziffert. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)