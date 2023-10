Festakt zur Deutschen Einheit: Mehr als "nur" ein Feiertag

In Buttenwiesen feiert die Kreis-CSU den Tag der Deutschen Einheit. Von Demokratie als Daueraufgabe, "gewaltbereiten" Klimaaktivisten und Funktionsbauten in Bonn.

Rund sechzig Besucher waren der Einladung der CSU zum Festakt im Vorfeld zum Tag der Deutschen Einheit in den Kaisersaal in Buttenwiesen gefolgt. Darunter befanden sich auch zahlreiche Vertreter der Kreispolitik. Bürgermeister Hans Kaltner mahnte, Erreichtes nicht einfach zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Er sei überzeugt, dass es ohne Menschen wie Gorbatschow und Kohl eine Wiedervereinigung nicht gegeben hätte. Die Meinung, dass es dann halt ein anderer gemacht hätte, könne er nicht teilen.

Landtagsabgeordneter Georg Winter erklärte, die deutsche Einheit wäre ohne Vertrauen undenkbar gewesen. Wer sich die Frage stelle, ob es denn nach 33 Jahren immer noch Einheitsfeiern brauche, solle die Veränderungen in unserer Gesellschaft betrachten. Auch wenn die äußere Einheit abgeschlossen scheint, bedarf es bei der inneren Einheit noch viel Arbeit, weil sie in vielen Köpfen nicht angekommen ist. Er sehe die Einheit und den Erhalt der Demokratie als eine Daueraufgabe. Populisten stellten gerade jetzt das Erfolgsmodell der Nachkriegszeit, die Europäische Union, mit viel Beifall infrage, von der jedoch alle, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen, profitieren.

Die Deutschen hätten immer schon die Einigkeit an erster Stelle genannt

Landtagskandidat Manuel Knoll betonte in seiner Rede, dass es Aufgabe seiner Generation sei, den Feiertag mit neuem Bewusstsein zu füllen. Einigkeit sei ein Anliegen, welches nicht neu sei. Der Text der Nationalhymne „Einigkeit und Recht und Freiheit“ wurde von Heinrich Hoffmann von Fallersleben als „Lied der Deutschen“ bereits 1841 geschrieben. Während die Franzosen immer schon die Freiheit vorangestellt haben, hatten die Deutschen immer die Einigkeit an erster Stelle. Und heute seien Ost und West zwar wiedervereint, aber die Gesellschaft sei trotzdem gespalten in Arm und Reich, Stadt und Land und bei gewaltbereiten Klimaaktivisten und populistischen Parteien stelle sich ihm die Frage, wie man mit dem Erbe der Republik umgeht.

Bezirkstagspräsident Martin Sailer meinte, Helmut Kohl habe eine Basis geschaffen, dass die Siegermächte Deutschland nicht mehr als Bedrohung ansahen und den Weg für eine Wiedervereinigung Deutschlands frei machten. Dazu kam, dass die Bonner Republik ganz bewusst bescheiden und klein gehalten war. Kanzler und Minister residierten nicht in protzigen Villen, sondern in gutbürgerlichen Verhältnissen. Das Abgeordnetenhochhaus, der „Lange Eugen“, etwa war ein Funktionsbau ebenso wie die Kreuzbauten der Bundesministerien. Politik habe auf persönlicher Ebene stattgefunden. Diesen Aspekt vermisse er.