Geldbeutel beim Einkauf in Buttenwiesen geklaut

Einer Frau ist beim Einkaufen in einem Supermarkt in Buttenwiesen die Börse geklaut worden.

Eine 57-Jährige teilte am Mittwoch bei der Polizeistation Wertingen eine Unterschlagung zu ihrem Nachteil mit. Wie die Dame bei der Anzeigenerstattung berichtete, befand sie sich am 23. Dezember im Zeitraum von 11 bis 11.30 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Wertinger Straße. Hierbei vergaß sie ihre rote Ledergeldbörse im Kassenbereich.

Die Wertinger Polizei sucht Zeugen

Als sie dies kurz darauf bemerkte und beim Personal nachfragte, war der Geldbeutel samt Inhalt bereits nicht mehr da. Es wird davon ausgegangen, dass ein unbekannter Täter den Geldbeutel in der Zwischenzeit an sich genommen hatte. Zeugenhinweise werden durch die Wertinger Polizei unter 08272/99510 entgegengenommen. (AZ)