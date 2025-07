Gerade erst den Führerschein erhalten, schon ist er wieder weg

Ein 49-jähriger Autofahrer wurde am Sonntag, 20. Juli, gegen 1.15 Uhr durch Einsatzkräfte der Polizei Wertingen in der Zusamstraße in Buttenwiesen kontrolliert. Im Fahrzeug befand sich eine nahezu leere Bierflasche im Bereich des Fahrers. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille, woraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst wurde. Das teilt die Polizei mit. Nicht zu Gunsten des Fahrzeugführers dürfte die Tatsache sprechen, dass er erst vor wenigen Tagen seinen Führerschein neu erteilt bekommen hat. Die Weiterfahrt wurde anschließend unterbunden und die Schlüssel sichergestellt. Eine Anzeige wurde entsprechend gefertigt. (AZ)

