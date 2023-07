Fahrrad und Reifen gestohlen: Dillinger und Wertinger Polizei suchen Zeugen

In Frauenstetten ist ein Rad aus einem Garten gestohlen worden. Und in Gundelfingen fehlt plötzlich ein Rad.

Im Zeitraum zwischen 28. und 29. Juni entwendete ein bislang unbekannter Fahrraddieb aus einem Garten in der Straße „Am Zusamtal“ im Buttenwiesener Ortsteil Frauenstetten ein unversperrtes blau-rot-weißes Mountainbike vom Hersteller Ghost, Typ 4X Comp, im Wert von etwa 200 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510.

Rad stand vor der Schule

Ebenfalls bisher unbekannte Diebe haben am Montag zwischen 17 und 19 Uhr von einem Fahrrad, das an einem Fahrradständer einer öffentlichen Schule in der Straße „Auf der Insel“ in Gundelfingen abgestellt war, das Vorderrad geklaut. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ungefähr 30 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)