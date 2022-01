Vater aus Buttenwiesen fällt auf Betrüger rein und zahlt 6000 Euro

Der Mann dachte, dass seine Tochter das Geld wollte. Auch in Gundelfingen kam zu einem ähnlichen Betrugsversuch.

Zwischen Montag und Dienstag erhielt ein Buttenwiesener eine Nachricht über Whatsapp, bei der es sich der Absender als seine Tochter ausgab. Nach einem regen Austausch überwies der Buttenwiesen erschließlich insgesamt 6000 Euro auf zwei Bankkonten. Erst bei Aufforderung eine weitere Summe auf ein drittes Bankkonto zu überweisen, wurde der Buttenwiesener stutzig und rief seine Tochter an. Diese erklärte ihm dann, dass die Forderungen nicht von ihr verschickt wurden und er auf einen Betrüger hereingefallen war. So steht es im Polizeibericht.

Die angebliche Tochter weinte laut am Telefon

Unter gleichem Vorwand versuchte eine Betrügerin am Mittwoch gegen 14 Uhr bei einer Seniorin in Gundelfingen Geld zu ergaunern. Dort gab sie sich am Telefon als ihre Tochter aus, die unter lauthalsen Weinen erklärte einen Unfallgehabt zu haben. Als die Seniorin nach dem Namen der Tochter fragte, weinte die Betrügerin nur weiter, gab aber keine Antwort. Daraufhin legte die Gundelfingerin auf, so dass kein Schaden entstand. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (pol)

Lesen Sie dazu auch