Buttenwiesen

vor 33 Min.

Henry's Coffee jetzt samt Hotel in Buttenwiesen

Plus Künftig geht man in Buttenwiesen "zur Ruth" auf einen Kaffee oder Bier. Aus italienischem Lokal wird eine Rund-um-Wohlfühl-Ort. Was hinter dem Konzept steckt.

Von Birgit Alexandra Hassan

Als die Anzeige "Henry's Coffee Buttenwiesen" am Samstag nach Pfingsten in der Lokalzeitung erscheint, hat der neue Gastronomiebetrieb gleich hinter dem Rathaus schon einige Tage hinter sich. Erfolgreiche Tage im Sinne von die Tische voll. Auch das dazugehörige Hotel ist mit der Eröffnung quasi ausgebucht. Dahinter steckt ein Konzept, mit dem Inhaber Fatmir Seferi, vor allem in Augsburg seit Jahren ankommt und sich jetzt auch aufs Land, nach Buttenwiesen, wagt.

Das Henry's gibt es jetzt auch in Buttenwiesen

Das Henry's auf dem Augsburger Rathausplatz, die Kälberhalle, das König von Flandern, das Landhotel Hirsch in Ottobeuren, das Tagungshotel Sonnenhof in Gersthofen – sie alle gehören zu der Unternehmensgruppe im Bereich der Gastronomie. In letzterem arbeitete bis vor kurzem Ruth Zorer. Bis man sie vor einigen Wochen fragte, ob sie die Betriebsleitung in Buttenwiesen übernehmen wolle. "Und ich habe Ja gesagt." Schwungvolle, klare Worte. Die 46-jährige gebürtige Freiburgerin lebt in Augsburg und seit ein paar Wochen zusätzlich in Buttenwiesen. "Ich bin ein Gastroblut mit Leib und Seele." Der Satz kommt aus ihrem Herzen. Während des Abiturs kellnerte sie bereits, finanzierte sich so ihr Studium, heiratete einen Gastronom und weiß auch: "In der Gastronomie gibt es keine geregelten Arbeitszeiten, sie ist harte Arbeit." Arbeit, der sie mit Freude begegnet, die sie bis heute erfüllt.

