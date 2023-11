Buttenwiesen-Hinterried

vor 18 Min.

Bub bringt Weihnachtszauber in den Hinterrieder Wald

Matteo Schurer in der Anfangsphase seines Wunschprojekts, das mittlerweile schon weiter gediehen ist. Ab 3. Dezember kehrt im Wald in Hinterried Weihnachtszauber ein.

Plus Eine Märchenwelt in einem Gartencenter hat den neunjährigen Matteo Schurer inspiriert. Das kleine Organisationstalent hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ab 3. Dezember für Spaziergänger Wünsche wahr werden zu lassen.

Weihnachten steht bald vor der Tür. Plätzchen backen, Fenster mit Sternen dekorieren und vieles mehr gehört bei vielen Familien zur Adventszeit. Auch Matteo Schurer, ein neunjähriger Junge aus Hinterried, einem Ortsteil von Buttenwiesen, hat schon großartige Ideen für die besinnliche Zeit. Er hat das Organisieren, Planen und Umsetzen zu seinem Hobby gekrönt. So wie beispielsweise Grillfeste auf die Beine zu stellen, bei denen er sich Gedanken von der Lichttechnik über die Musik bis zu den Showeinlagen macht. Auch Städte auf Papier zu planen oder stundenlanges Legobauen sind für ihn keine Seltenheit. Dieses Mal will er weihnachtliches und märchenhaftes Flair am Hinterrieder Waldrand Wirklichkeit werden lassen.

Matteo Schurer will Kindern und Erwachsenen eine Freude bereiten

Matteo Schurer erklärt: „Ich will, dass viele Kinder und Erwachsene sich bei einem Spaziergang in unserem Wald verzaubern lassen können.“ Wer mit dem talentierten jungen Mann spricht, hört einen selbstbewussten und von seiner Idee überzeugten Grundschüler sprechen. Man spürt, dass er mit Leib und Seele dabei ist und alle Ideen von ihm stammen. Er sagt: „Ich habe mich von der Märchenwelt auf dem Weihnachtsmarkt beim Dehner inspirieren lassen“. Er habe dort in weihnachtlicher Atmosphäre viele Märchen, wie Frau Holle, die Bremer Stadtmusikanten und die sieben Zwerge bestaunt. Die Hütte von Hänsel und Gretel hat dabei bei Matteos Ideen eine große Rolle gespielt.

