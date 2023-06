Jugendliche lauern Mann in Buttenwiesen auf und überfallen ihn

Zwei junge Burschen und ein Mädchen haben ihrem Opfer dann den E-Scooter geklaut. Es kommt auch zu Tritten - aber es gibt Zeugen.

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Raub eines E-Scooters in der Hauptstraße in Buttenwiesen. Ein 20-Jähriger befuhr diese mit seinem E-Scooter. Hier lauerten ihm ein 17-Jähriger, ein 15-Jähriger und eine 15-Jährige auf.

Die jungen Leute haben auf den 20-Jährigen eingetreten

In der Folge traten der 15- und 17-Jährige den 20-Jährigen von dem E-Scooter. Dieser stürzte durch die Tritte zu Boden. Im Anschluss riss der 15-Jährige den Roller an sich und fuhr damit davon. Der 17-Jährige und die 15-Jährige folgten ihm fußläufig. Durch den Sturz wurde der 20-Jährige leicht verletzt.

Da die Tat im sozialen Nahbereich stattfand, konnten die drei Täter im Nachgang identifiziert werden. Die drei Jugendlichen erwarten nun mehrere Anzeigen nach dem Strafgesetzbuch. (AZ)