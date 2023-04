Dillinger Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt?

In Buttenwiesen meldet die Polizei eine Unfallflucht. In Lauingen haben Zeugen bereits geholfen.

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag gegen 18.15 Uhr im Rodelweg in Buttenwiesen einen Holzzaun. Der Spurenlage zufolge wendete der Unbekannte mit seinem Wagen und stieß beim Rückwärtsfahren mit dem linken Fahrzeugheck gegen die Einfriedung. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Identität und zur Art seiner Beteiligung ermöglicht zu haben.

Am beschädigten Zaunfeld konnte roter Lackanrieb festgestellt werden. Aufgefundene Fahrzeugteile lassen darauf schließen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen roten Opel Astra ab der Baujahrreihe 2015 handeln dürfte. Der Schaden an der Umzäunung beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizeistation Wertingen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallortgegen unbekannt und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510.

Einer Frau droht nun ein Strafverfahren

Eine 79-jährige Autofahrerin stieß am Samstag gegen 12.20 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen beim Rückwärtsausparken mit der Anhängerkupplung ihres Wagens gegeneinen geparkten Opel Insignia. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Über eine aufmerksame Zeugin, die den Unfallbeobachtet hatte, konnte die flüchtige Unfallverursacherin ermittelt werden. Der von ihr herbeigeführte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Der 79-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)