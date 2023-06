Asche löst Brand in Lauterbach aus

Weil ein Aschehaufen in Laugna nicht richtig gelöscht wurde, ist es am Mittwoch zu einem Einsatz im Zusamtal gekommen.

Ein Zeuge bemerkte am Mittwochnachtmittag, dass am Ufer der Zusam bei Lauterbach auf Höhe der Bahnhofstraße die Böschung brannte. Auslöseursache dürfte ein achtlos zurückgelassener Haufen Asche am Ufer gewesen sein, der dort entsorgt wurde. Durch das rechtzeitige Entdecken konnte das Feuer schnell gelöscht werden, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Es entstand nur geringer Sachschaden. (AZ)