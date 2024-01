Sauna-Paradies in Lauterbach öffnet für die Öffentlichkeit

Plus Die Lauterbacher Wasserwacht hat über 3000 Stunden dafür gearbeitet. Zunächst stand das neue Schwitzbad beim Freibad nur den Vereinsmitgliedern zur Verfügung.

Die Idee stand schon länger im Raum. Dann kommen im Frühjahr 2020 die Corona-Beschränkungen und mit ihnen die Schließung des Freibads Lauterbach. Während andere vorsichtig abwarten, sieht die Wasserwacht Lauterbach die Chance und geht auf Gemeinde und Bürgermeister zu. Letztendlich wurden in den folgenden zwei Jahren sowohl die Räumlichkeiten des Lauterbacher Freibads saniert als auch eine neue Sauna ins Leben gerufen. Zunächst nur für die Wasserwacht selbst. Seit kurzem öffnen die geschmackvoll eingerichteten Räume auch für die Öffentlichkeit.

"Sonntags können alle kommen", sagt Johannes Wech. Der stellvertretende Vorsitzende der Lauterbacher Wasserwacht gehört mit zu den Machern und stellt an diesem Nachmittag die Sauna persönlich vor. Ein warmer Holzboden, geräumige Umkleiden, gemütliche Sitz- und Liegeecken weisen bereits darauf hin, dass hier mit viel Liebe fürs Detail gearbeitet wurde.