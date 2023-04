Lesung in Buttenwiesen: Als der Naziterror Alois Roth einholte

Autor Robert Domes erinnert bei seiner Lesung in Buttenwiesen an einen besonderen Mann aus dem Allgäu. Der Außenseiter endete im Konzentrationslager Mauthausen.

Wenn Robert Domes, Autor und Journalist aus Irsee, im Kaisersaal in Buttenwiesen zu Ausführungen aus seinem Buch "Waggon vierter Klasse" anhebt, ist es bereits mucksmäuschenstill. Das soll bis zum Ende seines Vortrages so bleiben. Das interessierte Auditorium erlebt einen Schriftsteller, der auch noch gut und spannend erzählen kann. Domes hat sich in mehrerer seiner Bücher mit Schicksalen in Nazideutschland beschäftigt. Er spürte in heimatlichen Archiven, in alten Zeitungsblättern und anhand von Zeitzeugen den Menschen nach, die für mutiges Verhalten oder einfach aufgrund ihrer Genetik oder speziellen Eigenheit ihr Leben gewaltsam verloren. Auch das beschauliche Allgäu hatte der Naziterror nicht verschont.

Robert Domes beschreibt in Buttenwiesen seine Intention

Er, Robert Domes, habe ihnen nicht immer, wie auch im Falle von Alois Roth, ein lebendes Denkmal setzen wollen. "Aber ich wollte sie vor dem Vergessen bewahren", beschreibt der Autor seine Intention, die eine wichtige Botschaft vermittelt. Die besonders berührende Note bekommt das Buch "Waggon vierter Klasse", das in Zeitsprüngen verläuft dadurch, dass der Schreiber die Geschichte einer einst tatsächlich existierenden Person mit der fiktiven Lebensgeschichte des 16-jährigen Flüchtlingsmädchens Martha aus Ostpreußen verknüpft. Die junge Frau entwickelt heftiges Interesse an einem Menschen, den sie nie gekannt hat. Sie, die heimatlos gewordene, folgt den Lebenslinien von Alois Roth mit Leidenschaft und Zähigkeit. Ausgelöst hat die Spurensuche eine im Waggon gefundene Blechdose mit Erinnerungsstücken, den nun auch sie mit Familienangehörigen, wie vorher der alleinstehende und freiheitsliebende Obergünzburger Bauernknecht, bewohnt. Was für eine machtvolle Geschichte, die Domes hier in Szene setzt.

Die Geschichte hat auch eine augenzwinkernde Note

Die dramatische Story, die da und dort in Sequenzen auch eine augenzwinkernde Note aufweist, hat ihren Erzähl-Mittelpunkt in einem alten Eisenbahnwaggon, der auf der grünen Wiese am östlichen Ortsrand steht und lange noch nach den dunklen Zeiten verblieb. Weit und breit kein Gleisanschluss. Einfach skurril. Der Außenseiter, und wie man heute sagen würde, etwas schräg aufgestellte Alois Roth, war dort zum Wohnen in den 30-er und 40-er Jahren untergekommen und teilweise auch zwangseingewiesen worden. Er war ein Kleinkrimineller, der eigentlich im Kopf klug ausgestattet, mehrmals straffällig wurde und vom geraden Weg abdriftete. Aus der Land- und Gastwirtschaft kam er, und er galt für die Nazis später als "asozialer Zeitgenosse". In der Gaststätte seines Bruders Hermann, nicht selten in bierseliger Laune, zieht er über die politischen Verhältnisse vom Leder. So gerät er unter den Radar derjenigen im Dorf, die dem Regime treu sind. Das Leben des "Lammwirts-Luis", wie die Dorfbewohner ihn nannten, er war 1894 geboren worden, endet 1944 tragisch im Konzentrationslager Mauthausen.

Das von Robert Domes beschriebene imaginäre Flüchtlingsmädchen Martha erlebt hautnah, dass Intoleranz und mangelnde Empathie auch nach den Zeiten dunkelster Geschichte in Deutschland sich fortsetzen. Die junge Frau wird oft als "Pollakin" beschimpft und ihrer Hoffnungen nach traumatischen Kriegserfahrungen beraubt.

Es ist eine lebendige Geschichtsstunde im Buttenwiesener Rathaus

Die lebendige Geschichtsstunde im Buttenwiesener Rathaus, die zum Nordschwäbischen Literaturfestival zählte, schätzt an diesem Leseabend besonders der Ortsbürgermeister Hans Kaltner, der in einführenden Worten seine Gemeinde mit dem wertvollen jüdischen Erbe vorgestellt hatte. Beeindruckt sei man vom Autoren Domes, der mit seiner Arbeit dafür sorge, dass von den Nazis ermordete Menschen nicht dem Vergessen anheimfallen, wurde erinnert. Das Auditorium nahm reichlich von der Möglichkeit zur Fragestellung Gebrauch. Den passenden musikalischen Rahmen bildete bei der Veranstaltung das engagierte Klarinettenquartett der Musikschule Wertingen, zusammen mit der Leiterin der angesehenen Einrichtung, Heike Mayr-Hof.