Lkw-Fahrer begeht Fahrerflucht nach Unfall bei Buttenwiesen

Ein Mofafahrer wird am frühen Montagmorgen verletzt, als ihm ein Lkw auf der Staatsstraße bei Buttenwiesen die Vorfahrt nimmt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 18-Jähriger ist am Montagmorgen gegen 4 Uhr bei einem Unfall verletzt worden. Die Polizei sucht nun einen beteiligten Lkw-Fahrer. Der 18-Jährige war mit seinem Mofa auf der Staatsstraße 2027 zwischen Lauterbach und Buttenwiesen unterwegs. Aus der Kreisstraße DLG 23 fuhr der bisher unbekannte Lastkraftwagenfahrer laut Polizei in die Staatsstraße ein, und nahm dem 18-Jährigen damit die Vorfahrt.

Mofa-Fahrer muss ins Krankenhaus

Der Fahrer des Lasters fuhr daraufhin einfach weiter in Richtung Buttenwiesen und beging damit Fahrerflucht. Der verletzte 18-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Wertigen gefahren. An seinem Mofa entstand Unfallschaden von etwa 100 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/9951-0. (AZ)

