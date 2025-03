Mann hat illegale Waffe bei sich

Eine Streife der Wertinger Polizei kontrollierte am Montagabend in der Donauwörther Straße in Buttenwiesen einen 20-jährigen Autofahrer. Dabei konnten die Beamten auf dem Beifahrersitz eine offen liegende Softair-Pistole feststellen, welche einer echten Waffe täuschend echt sah.

Nachdem das Mitführen einer Anscheinswaffe einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt, wurde die Softair Pistole von den Beamten sichergestellt und der Vorfall, welcher als Ordnungswidrigkeit geahndet wird, zur Anzeige gebracht. (AZ)