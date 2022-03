Großes Kino für den Lernort Buttenwiesen

Der Dokumentarfilm über das jüdische Erbe wird im Cineplex Meitingen gezeigt – mit Prominenz. Dahinter stecken Filmemacher aus dem Landkreis Dillingen.

Es ist ein Film, der unter die Haut geht. Und das aus mehreren Gründen. Einerseits zeigt es die Geschichte, die sich so im Landkreis Dillingen ereignet hat. Genauer gesagt in Buttenwiesen. Und: Die Filmemacher, allen voran Christoph Komposch aus Binswangen, haben diesen besonderen Film produziert. Mitte Oktober 2021 wurde die Premiere von „Jüdisches Erbe in Buttenwiesen – auf dem Weg zum Lernort“ – im Filmcenter Dillingen gefeiert. Mit Erfolg.

Deshalb geht die Reise weiter. So findet am Donnerstag, 17. März, um 19.30 Uhr, eine weitere Vorstellung statt. Dieses Mal im Cineplex in Meitingen, Landkreis Augsburg. Und das mit prominenten Gästen.

Christoph Komposch aus Binswangen

Der Dokumentarfilm ist eine Herzensangelegenheit. Die Macher Christoph Komposch, Daniel Reichenberger und Johannes Haider erzählen darin die jüdische Ortsgeschichte von Buttenwiesen und machen das deutschlandweit einmalige jüdischen Ensemble sichtbar. Dessen Besonderheit ist die unmittelbare räumliche Nähe aller für das Gemeindeleben religiösen Einrichtungen – Synagoge, Mikwe und Friedhof – und deren guter Erhaltungszustand. An die Vorführung der Doku am 17. März in Meitingen schließt ein Filmgespräch an, an dem unter anderem der Freie-Wähler-Abgeordnete Fabian Mehring, Buttenwiesens Gemeindearchivar Johannes Mordstein und die Regisseure selbst teilnehmen.

Entstanden ist dieses einmalige Werk anlässlich des Festjahres 2021 – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Themenbezogene Führungen, Podiumsdiskussionen und Konzerte begeisterten insgesamt mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher. Besonders im Landkreis Dillingen. Der Film gibt einen Einblick in die vielversprechenden Anstrengungen in Buttenwiesen, auf dem Weg zu einem Lernort für Vielfalt, Menschenwürde und Demokratie – gegen Antisemitismus“. Zu Wort kommen unter anderem die Verantwortlichen in der Gemeinde, Bürgermeister Hans Kaltner, Gemeindearchivar Mordstein und der Beauftragte für jüdisches Erbe, Bernhard Hof.

Das Projekt in Buttenwiesen wurde gefördert

Experten und prominente Mitwirkende nehmen in Interviews und Statements zu der Buttenwiesener Lernort-Idee Stellung. Angefangen von Professor Benigna Schönhagen, Tübingen, dem ehemaligen Bezirksheimatpfleger Peter Fassl, dem Kantor der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover Yoed Sorek sowie Rabbiner Steven Langnas aus München. Ermöglicht wurde die Produktion des Dokumentarfilms durch die von den Landtagsabgeordneten Fabian Mehring und Georg Winter (CSU) vermittelte Projektförderung des „Lernorts Buttenwiesen“ durch das Kultusministerium. Am Donnerstag, 17. März, gibt es nun die nächste Möglichkeit, sich selbst davon zu überzeugen. Und es sind noch weitere Veranstaltungen im Jahr 2022 geplant.

Lesen Sie dazu auch