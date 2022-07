Wie Landwirte auf die Ernte in diesem Jahr blicken

Beim traditionellen Pressegespräch des BBV-Kreisverbandes vor der Getreideernte im Betrieb von Josef Straub aus Pfaffenhofen sind die Bauern vorsichtig optimistisch.

Die Landwirtschaft in der Region könnte eigentlich recht entspannt auf die Ernte blicken, sagt BBV-Kreisobmann Klaus Bayrer beim traditionellen Pressegespräch zu den Ernteaussichten auf dem Betrieb von Josef Straub in Pfaffenhofen. Er sprach von prächtigen Beständen beim Weizen, Raps und Mais sowie überwiegend gute Ernteträge in Qualität und Quantität bei der Wintergerste in der Region.

Vereinzelt seien in einigen Beständen Hagelschäden aufgetreten so der Kreisobmann, ansonsten könnten die Landwirte der Region Nordschwaben nicht klagen. Zwar seien die Niederschlagsverhältnisse regional sehr unterschiedlich gewesen, doch die Pflanzen seien keinem extremen Trockenstress ausgesetzt gewesen. Der Stress für die Landwirtschaft komme von verschiedenen anderen Seiten, so Klaus Bayrer: Einerseits seien durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine die Preise für Rohstoffe explodiert. Das wiederum habe zur hohen Inflation geführt. Andererseits belasten die Landwirtschaft als Schlüsselbranche politische Fesseln, was wiederum die Ernährungssicherheit gefährde.

BBV-Kreisgeschäftsführer Eugen Bayer verwies darauf, dass die von Landwirten geschaffene Vielfalt der Kulturlandschaft Nahrungsmittelsicherheit vor der Haustür bedeute.

Für die Inflation sei nicht die Landwirtschaft verantwortlich. Bayer verwies auf andere Preistreiber, unter den die landwirtschaftlichen Betriebe extrem zu leiden hätten: Futter- und Düngerpreise hätten sich innerhalb eines halben Jahres verdreifacht; dazu die gestiegenen Energiepreise. Darüber hinaus fehle in Deutschland der politische Weitblick für die Landwirtschaft. Dies zeige sich besonders am Festhalten an der EU-Auflage, ab 2023 vier Prozent Flächen stilllegen zu müssen, ohne jegliche Begrünung.

Das sei angesichts der kommenden vorhersehbaren Hungerkrise in vielen armen Ländern der Welt ein nicht erklärbarer Wahnsinn, sagte BBV-Mann Bayer. Hochgerechnet auf den Landkreis Dillingen bedeute dies die Stilllegung von 1500 Hektar Ackerland, auf denen beispielsweise 12.000 Tonnen Weizen geerntet werden könnten.

Auswirkungen des Krieges in der Ukraine werden noch abgewartet

Auch Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner äußerte sich zu dem von den Landwirten erbrachten Naturschutz am langen Prozess der Flurbereinigung. Dabei sei in dieser Region geradezu Epochales für den Naturschutz geschehen. Rund 20 Millionen Euro flossen in die dazugehörige Infrastruktur. Nachgefragt zu den geschäftlichen Aktivitäten von Landwirtschaft und nachgeordnetem Handel sagte Robert Fenis, Geschäftsführer der BayWa in Nord- und Mittelschwaben: „Das Geschäft findet zurzeit nicht statt, da die weitere Entwicklung mit den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine noch abgewartet werden müssen.“ Der Getreide-Markt habe sich in den letzten zwei Wochen beruhigt und so sei der Weizenpreis von 40 Euro/dz auf 30 Euro/dz gefallen. Dennoch müsse die Ernte erst abgewartet werden. Der Preis für Wintergerste habe sich nach der Ernte mittlerweile bei 25 bis 30 Euro/dz konsolidiert.