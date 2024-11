Starkes Finale und Vizetitel für Buttenwiesen

Mit 49:29 Punkten gewann der TSV Buttenwiesen seinen abschließenden Wettkampf dieser Saison beim VfL Kirchheim und schob sich dadurch noch auf den zweiten Platz in der Abschlusstabelle der 2. Bundesliga Süd! Der neue Vizemeister sicherte sich auch die Gerätewertung (10:2). Meister ist der StTV Singen, auf den Rängen drei bzw. vier landeten die beiden anderen nordschwäbischen Riegen in Deutschlands zweithöchster Klasse, Monheim und KTV Ries.

Nachdem bereits vergangene Woche TSV-Turner krankheitsbedingt ausgefallen waren, traf es die Biber am letzten Wettkampftag noch härter. Darius Steinke, Erik Mihan und Moritz Kraus waren nicht einsatzbereit. Auch Dimiter Hommel konnte erkrankt seine volle Leistung nicht abrufen. Trotzdem wollten die Zusamtaler von Anfang an alles geben, um mit einem Wettkampfsieg ihre Chance auf die Vizemeisterschaft zu wahren. Am Boden legten sie gleich mit sensationellen Übungen vor und holten sich das erste Gerät mit 13:4 Scorepunkten. Daniel Kehl, Adrian Seifried, Oleksandr Petrenko und Matiev Askhab zeigten fehlerfreie Darbietungen.

Halbzeitführung für Buttenwiesen

Die gleichen vier Turner gingen auch ans Pferd. Hier unterliefen ihnen zwar mehrere Fehler, jedoch waren die schweren Übungen und dadurch höheren Ausgänge ausreichend, um auch das zweite Gerät für sich zu entscheiden (6:4). An den Ringen litten die Biber am meisten unter der Krankheitswelle. Zwei Turner der Stammbesetzung konnten nicht starten und Dimiter Hommel rief nur eine einfach einfache Variante seiner Übung ab. Dennoch glückte der dritte Gerätesieg. Jan Schwäke, Elija Bach, Dimiter Hommel und Kerem Sener zeigten keine Schwächen, was zu einem Halbzeitstand von 27:11 für die Gäste führte.

Nach der Pause läutete Kirchheim jedoch die Aufholjagd mit exzellenten Ausführungen ihrer Sprünge ein. Trotz guten Leistungen von Johannes Seifried, Jan Schwäke, Matiev Askhab und Daniel Kehl auf Buttenwiesener Seite ging das Gerät mit 12:5 Scores an die Gastgeber. Kirchheim verkürzten auf 32:23 und machte das Duell wieder spannend. Am Barren fanden die Biber aber wieder in die Spur zurück. Oleksandr Petrenko, Jan Schwäke, Matiev Askhab und Kapitän Florian Raab sicherten sich fünf Punkte, während die Hausherren nur drei Scores erturnen konnten. Die Biber führten vor dem finalen Reckturnen mit elf Scorepunkten.

Selbstbewusst gingen die Gäste an das Königsgerät. In den ersten beiden Reck-Duellen sicherten Oleksandr Petrenko und Florian Raab mit fehlerfreien Übungen den Wettkampfsieg. Daniel Kehl und Kerem Sener entschieden dann zusätzlich auch noch das letzte Gerät für ihre Mannschaft. Mit dem 29:49-Endstand ging der Tagessieg an den TSV Buttenwiesen.

Dank an Buttenwiesens Fans

Da zeitgleich der TSV Monheim gegen den StTV Singen unterlag, krönen die Biber ihre erfolgreiche Saison mit der Vizemeisterschaft in der 2. Bundesliga Süd. Die Aktiven und Verantwortlichen des TSV Buttenwiesen feierten diesen Erfolg, vergasen aber nicht den Dank an alle Helfern und Sponsoren: „Sie haben diese Saison überhaupt erst möglich gemacht“, sagt Kapitän Florian Raab und ergänzt: „Ein besonderer Dank geht auch an die unglaublichen Fans, die jeden Wettkampf, jede Auswärtsfahrt zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben. Ihr seid die besten Fans der Liga!“ (flora)