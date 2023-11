Verkehrszeichen stürzt um und beschädigt Auto in Buttenwiesen

Das windige Wetter hat am Sonntag Schäden verursacht. In Buttenwiesen ist deshalb ein Verkehrszeichen umgefallen und hat ein Auto beschädigt.

Ein umgestürztes Verkehrszeichen hat in Buttenwiesen ein Auto beschädigt. Laut Polizei teilte eine 39-jährige Frau am Sonntag gegen 13.30 Uhr mit, dass ihr Auto, das auf einem Parkplatz eines Cafés in der Wertinger Straße geparkt war, beschädigt worden sei. Durch den böigen Wind stürzte ein dort abgestelltes mobiles Verkehrszeichen auf den Pkw der 39-Jährigen und verursachte eine Delle. Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt. (AZ)