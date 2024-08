Wer hat die Weinreben in Buttenwiesen zerstört?

Ein bislang unbekannte Täter schnitt in der Nacht von 9. auf 10. August vier groß gewachsene und voller Trauben hängende Weinreben direkt am Stamm ab und zerstörte diese dadurch komplett. Der Vorfall ereignete sich in Buttenwiesen. Es wird von einem Sachschaden in Hohe von rund 500 Euro ausgegangen. Die Wertinger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wertingen (08272/99510) zu melden. (AZ)

