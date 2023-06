Wer ist in den Recyclinghof in Buttenwiesen eingebrochen?

Die Wertinger Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Im Zeitraum vom 6. Juni, 16 Uhr, bis Freitag, 6 Uhr, brach ein bis dato unbekannter Täter in einen Recyclinghof in der Kirchenstraße in Buttenwiesen ein. Welche Gegenstände die unbekannte Person entwendete und wie hoch der Schaden ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Wertingen unter Telefon 08272/99510 zu melden. (AZ)