Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Buttenwiesen

Ein 97-Jähriger übersieht ein Trike, dann kommt es zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall in Buttenwiesen entsteht ein horrender Sachschaden.

Am Freitagmittag gegen 11.55 Uhr befuhr ein 97-jähriger Pkw-Lenker die Johan-Viktor-Bausch-Straße in Buttenwiesen und wollte nach links in die Kreisstraße 23 abbiegen. Hierbei übersah er ein von links kommendes Trike und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das teilt die Polizei Dillingen mit. Sowohl der 54-jährige Trikefahrer, als auch seine 53-jährige Mitfahrerin wurden vom motorisierten Dreirad geschleudert und schwer verletzt. Der Unfallverursacher selbst wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 33.000 Euro und die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)