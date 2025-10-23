Gundelfingen leuchtet beim Candle-Light-Shopping

Gundelfingens Innenstadt verwandelt sich am Freitagabend ab 17 Uhr beim alljährlichen Candle-Light-Shopping wieder in ein leuchtendes Einkaufsviertel. Die Straßen werden von zahllosen Kerzen mit Papierschmuck beleuchtet, Musik begleitet die Besucherinnen und Besucher durch die Geschäfte und viele Betriebe haben sich unterschiedliche Aktionen überlegt, bieten kleine Leckereien und Dekoration.

In den teilnehmenden Betrieben gibt es an diesem Abend Rubbellose mit mehr als 5000 Sofortgewinnen, heißt es seitens der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen, welche das Fest veranstaltet. Wer sein Los direkt vor Ort rubbelt und einen Gewinn zieht, kann diesen sofort im jeweiligen Geschäft einlösen – sofern das Los am 24. Oktober abgestempelt wurde. Einige Gewinne sind auch länger gültig und lassen sich noch bis Februar 2026 einlösen.

Für Gäste in der Gundelfinger Innenstadt gibt es eine Verlosung

Zudem gibt es eine Hauptverlosung, bei der Einkaufsschecks im Wert von 400 Euro verlost werden. In jedem teilnehmenden Geschäft ist ein QR-Code sichtbar – wer diesen scannt, wird automatisch im Lostopf erfasst. Auch über die App der Wirtschaftsvereinigung ist die Teilnahme möglich, so die Veranstalter.

Ab 20.15 Uhr beginnt das Finale am Rathaus: Die Freiwillige Feuerwehr Gundelfingen hat eine große Feuer-Show für die Besucherinnen und Besucher organisiert. Dazu gibt es Live-Musik mit der Musikerin Elena Funk, die gefühlvolle Songs singen wird.

Geschäfte haben in Gundelfingen bis 20 Uhr geöffnet, danach geht es weiter

Die Geschäfte in der Gundelfinger Innenstadt schließen zwar um 20 Uhr, laut den Veranstaltern geht es danach trotzdem weiter. Dann beginnt nämlich die After-Show Musik, Lichtern, und Kulinarik. Einige gastronomische Stände und Restaurants bleiben bis Mitternacht geöffnet.

Beim Brautmodengeschäft RosNRot findet eine Modenschau statt, bei der neue Trends präsentiert werden. Und wer sein Glück probieren möchte, kann beim Würfeln Sofortgewinne abräumen. Bei Betten Deisler wird es eine Cocktailbar geben und viele weitere Geschäfte bieten Rabatte, Mitmachaktionen oder kleine Überraschungen. (AZ)