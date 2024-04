Dillingen

09:20 Uhr

Früher gab es hier Autos: So lief der erste Tag im Dillinger Cannabis-Fachgeschäft

Einen großen Zulauf hat das neue Geschäft "Grow Love & Weed" in der Dillinger Donaustraße erlebt. Richard Steppe bietet dort Utensilien für die Cannabis-Zucht zu Hause an.

Plus Richard Steppe hat in einem ehemaligen Autohaus einen Laden eröffnet. Dort gibt es das Zubehör, damit die Cannabis-Zucht zu Hause gelingt. Das interessiert viele Besucher.

Von Berthold Veh

Der Zulauf ist beachtlich. In einem Raum des einstigen Autohauses in der Dillinger Donaustraße hat sich an diesem Samstagvormittag vor der Kasse eine Besucherschlange gebildet. Richard Steppe feiert dort die Eröffnung seines neuen Fachgeschäfts. Und dies ist ein ganz besonderer Laden, der Gäste bis aus Augsburg und Nördlingen anlockt. "Grow Love & Weed" – Lass Liebe und Gras wachsen – so lautet der Name des Geschäfts. Dort, in der Nähe der Dillinger Donaubrücke, gibt es das notwendige Zubehör für eine "gute" Cannabis-Zucht.

Das neue Geschäft "Grow Love & Weed" ist in den ehemaligen Räumen eines Autohauses in der Dillinger Donaustraße zu finden. Foto: Berthold Veh

Angesichts des Zuspruchs strahlt Richard Steppe übers ganze Gesicht. "Wahnsinn, dass so viele Interessierte kommen", freut sich der Villenbacher. Gehofft habe er dies, die große Zahl der Besucher und Besucherinnen überrasche ihn aber schon. Das Warenangebot ist an diesem Eröffnungstag noch nicht allzu groß, deshalb nimmt Steppe viele Bestellungen entgegen. Für die ersten 100 Kunden gewährt er einen Rabatt auf ihren Einkauf. In dem Geschäft stehen Aufzucht-Zelte, Plastikwannen liegen auf dem Boden, LED-Leuchten sind zu sehen. Ebenso Hygrometer und Dünger, damit das Gras richtig wächst.

