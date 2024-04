Dillingen

17:30 Uhr

Das erste Cannabis-Fachgeschäft eröffnet in Dillingen

Plus Der Villenbacher Richard Steppe verkauft in seinem Laden alles, was es für den Anbau von Gras braucht. Dabei ist der Hintergrund des Familienvaters ein ernster.

Von Dominik Bunk

Noch sieht es unscheinbar aus, das ehemalige Autohaus neben der Tankstelle in der Donaustraße in Dillingen. Seit geraumer Zeit sind die Geschäftsräume leer. Noch sind die Schaufenster verschmutzt, dennoch erkennt man schon jetzt, dass darin fleißig gewerkelt wird. Am Boden liegt ein großer, grüner Kunst-Efeu-Teppich, drei Männer schrauben aus Holz etwas zusammen. Im ehemaligen Autohaus wird es bald grasgrün aussehen - passend und im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Richard Steppe eröffnet dort den "ersten reinen Grow-Shop Deutschlands", sagt er. Das ist ein Fachgeschäft für alles, was man benötigt, um Cannabis-Pflanzen anzubauen. Was es aber nicht geben wird: Pflanzen, Samen oder gar Joints. "Grow, love and Weed" soll es heißen und "wie ein Baumarkt" soll das Geschäft aufgebaut sein. Mit Abteilungen für Licht, Aufzuchtzelte und alles, was sonst noch dazugehört.

Denn seit 1. April ist die Aufzucht von eigenen Cannabispflanzen in Deutschland legal. Klingt einfach, oder? Steppe schmunzelt und erklärt, dass die Gewächse grundsätzlich wie Zimmerpflanzen behandelt werden können. Also ab in einen Blumentopf, ans Fenster stellen und regelmäßig gießen. Jedoch falle der Ertrag dabei in der Regel sehr gering aus. Zudem blühen sie normalerweise erst im Herbst, wenn die Tage kürzer werden. Also könne die Zucht gut und gerne bis zu einem Dreivierteljahr in Anspruch nehmen. Was genau man alles dafür braucht, das will der Villenbacher nun künftig in den Geschäftsräumen kurz vor der Donaubrücke in Richtung Holzheim beim Festplatz verkaufen.

