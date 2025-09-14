Achtsam und liebevoll auf das schauen, was uns umgibt

Liebe Leserinnen und Leser,

Bilder sagen oft mehr als Worte. Dies gilt vor allem bei der Frage: Existiert Gott? Die Antwort darauf prägt das Leben. Egal, ob sie mit Ja oder Nein beantwortet wird. Es können viele Umwege in der Gottesfrage vermieden werden. Machen wir dazu einen kurzen Reisetrip nach Italien. Bei Assisi liegt die Einsiedelei Carceri. Hier stoßen wir auf eine Skulptur mit drei Figuren, die Franziskus und zwei seiner Mitbrüder bei einer Sternenbeobachtung darstellen. Alle haben den Polarstern im Blick. Eine sitzende Figur versucht, durch Berechnungen die Stellung des Polarsternes am Himmelsgewölbe herauszubekommen. Daneben deutet eine Statue stehend zum Sternenhimmel. Eine Figur schaut liegend zum Himmel. Es ist Franziskus. Sein Gesicht zeigt keine Spuren von grübelnden Überlegungen.

Franziskus geht eine tiefe Begegnung mit dem Angeschauten ein

Wir sehen Franziskus, der seine Hände hinter dem Kopf verschränkt hat und ebenso entspannt wie gespannt zum Polarstern schaut. Seine Körperhaltung spiegelt einen in den Nachthimmel Lauschenden wider. Er lässt sich von den Sternen anblicken und geht so eine tiefe Begegnung mit dem Angeschauten ein. Der Schauende wird zum Angeschauten. Hier sind wir dem Geheimnis des Franziskus auf der Spur, der den Schöpfer überall wahrnahm.

Der Dillinger Gemeindereferent Alfred Hirsch

Franziskus konnte den zur Weltliteratur zählenden Sonnengesang vor 800 Jahren schreiben, weil er um die Kraft der Wahrnehmung wusste. Nicht das Denken, das er auch schätzte, sondern die Kontemplation führte ihn in die Gegenwart Gottes. Kontemplation bedeutet, dass ich achtsam und liebevoll auf das schaue, was mich umgibt. In dieser Haltung kam für Franziskus in der Natur Wahrnehmbares zum Vorschein, das ein hastiger „Fastfoodblick“ niemals sieht.

Die heißeste Spur in die Gegenwart Gottes

Das Franziskusfest liegt nicht zufällig in der Schöpfungszeit, die vom 1. September bis zum 4. Oktober begangen wird, um die Bewahrung der Schöpfung ins Bewusstsein zu bringen. Die Schöpfungszeit ist ein guter Startschuss, verstärkt auf den spirituellen Schatz des Franziskus zu schauen. 2026 werden es 800 Jahre, als der Schöpfer einen der größten Weisen der Geschichte zu sich heimholte. Wie damals gilt heute noch das, was Franziskus so weise machte: Der achtsame und liebevolle Blick auf den Augenblick ist die heißeste Spur in die Gegenwart Gottes.

Wer eine gute Übung hat, die ihn immer wieder hilft, im Augenblick zu sein, hat einen unbezahlbaren Schatz. Die Gegenwart ist das Portal zur Quelle allen Lebens. Das spricht Jesus an, als er zu Martha im Lukasevangelium sagte: „Aber nur eines ist notwendig.“ (Lk 10, 42) Dies gilt vor allem bei der Gottesfrage. De facto ging es Jesus um Transformation, das heißt Verwandlung. Dies geschieht dann, wenn ich gegenwärtig beim Schöpfer bin. Franziskus wusste um dieses Geheimnis. Sein Wirken ist ohne die Präsenz, die das Universum durchweht, nicht erklärbar. Mögen wir das Geheimnis des Franziskus dauerhaft im Blick haben, das wäre ein Segen für Kirchengemeinden, der Erde und der Gesellschaft.



Ihr Alfred Hirsch,

Gemeindereferent, Pfarreiengemeinschaft Dillingen