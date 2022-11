Betriebsseelsorger sagt: "Wir sind im Krisenmodus"

Thomas Hoffmann über Krisen, Hoffnung und wo man Mut und Trost findet.

Seit Jahren sind wir ununterbrochen im Krisenmodus: Klimakatastrophe, Corona, Krieg samt Energiekrise kommen zu den persönlichen Krisen dazu und sind schwer auszuhalten.

Mir fällt die Bergpredigt ein. In ihr wendet sich Jesus ebenfalls an Menschen im Krisenmodus – und er preist sie selig. Er preist sie selig: Die Armen, die damals wie heute nicht wissen, wie sie durch die Woche kommen, die am Essen sparen müssen und sich fragen, wovon sie die Miete und die Energiekosen bestreiten sollen. Jesus preist sie selig: Die Trauernden, die damals wie heute nicht wissen, wohin mit ihrem Schmerz.

Die Logik von Gewalt und Krieg

Er preist sie selig: Die damals wie heute nach Gerechtigkeit hungern und dürsten angesichts der Ungerechtigkeiten und Unterdrückung hier und weltweit. Er preist sie selig: Diejenigen, die damals wie heute versuchen, Frieden zu stiften, und an einer Welt verzweifeln, die scheinbar nur die Logik von Gewalt und Krieg kennt. Und er preist die selig, die damals wie heute verfolgt werden, weil sie sich für Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzen.

Das Ende allen Leidens

Ist das nun Vertröstung? Was hat Jesus diesen Menschen im Krisenmodus zu sagen? Jesus, denke ich, ging es viel zu sehr um ein gutes, gelingendes Leben hier auf der Erde, als dass er das Ende allen Leidens auf ein Jenseits verschoben hätte. Ich lese die Seligpreisungen mehr als einen Appell:

Lasst euch die Sehnsucht danach, dass die Armut ein Ende hat, dass ihr Trost findet, dass der Frieden eine Chance bekommt, dass Gerechtigkeit wächst, lasst euch diese Sehnsucht nicht nehmen! Engagiert euch, solidarisiert euch, tröstet einander, kämpft für gerechte Strukturen und wisst dabei Gott auf eurer Seite.

Entdeckt in jedem kleinen Schritt, wie gutes Leben für alle gelingen kann, ja entdeckt darin, wenn man so will, ein Stück Himmel auf Erden. Entdeckt dies ebenso darin, wenn ihr selbst Trost erfahrt, sich eine Lebensperspektive aus der Armut heraus eröffnet, euch Gerechtigkeit widerfährt, ihr in Friedensgebeten und Aktionen eure Sehnsucht nach Frieden teilt.

Auf dass uns der andauernde Krisenmodus nicht lähmt, sondern im persönlichen Umfeld, in Gesellschaft, Kirche, in Betrieb und Gewerkschaft und wo immer zu solidarischen Akteuren im Krisenmodus dieser Zeit macht.

Thomas Hoffmann, Betriebsseelsorger aus Weißenhorn