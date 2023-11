Christen als „kompromisslos Kompromisssuchende“

Rainer Lüters geht in seinem christlichen Wort auf den Volkstrauertag ein, der am Sonntag begangen wird.

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Suchet der Stadt Bestes.“ (Jeremia 29, 7) – so war das Motto der Predigt zur Einführung von Landesbischof Christian Kopp am 29. Oktober in München. „Suchet der Stadt Bestes … und betet für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr wohl geht, so geht’s euch auch wohl.“ – so schrieb es der Prophet Jeremia an die nach Babylon verbannten Juden. Ursprünglich gerichtet an eine Diasporagemeinde weit weg von Jerusalem kann der Text auch uns heute in unsere Situation hinein eine Ermahnung sein.

„Suchet (gemeinsam) der Stadt Bestes.“ / „Suchet (gemeinsam) des Staates Bestes“ – das kann gelten, wenn am Sonntag Vertreter der Kirchen und der Religionen Seite an Seite mit den Vertretern des öffentlichen Lebens unter Beteiligung der Bevölkerung die Gedenkstunde zum staatlichen Volkstrauertag am Denkmal des unbekannten Soldaten begehen, wenn sie gemeinsam nicht nur der Opfer der beiden Weltkriege gedenken, die vom deutschen Boden ausgegangen sind, sondern aller Opfer von Gewalt und Krieg aller Nationen.

Krisen nehmen zu

Zurzeit nehmen die in Deutschland wahrnehmbaren Krisen wieder zu: Der Russland-Ukraine-Konflikt darf nicht in Vergessenheit geraten; das Aufflammen des Nahost-Konflikts in dieser Härte nach dem Massaker an Juden und ihrer Verschleppung durch die Hamas erschreckt über alle Maßen. Dabei gilt es, die Konflikte nicht auf unsere Straßen tragen zu lassen, sondern die verfeindeten Gruppen durchsetzbar dazu zu verpflichten, im Rahmen der hier geltenden Gesetze zu leben.

Landesbischof Christian Kopp redet in seiner Antrittspredigt davon, „im Miteinander nach besten Lösungen zu suchen“. Das gilt für ihn in seinem neuen Amt genauso, wie es für die Weltgesellschaft und ihre Vertreter Auftrag ist. Dabei geht es zunächst einmal um Zuhören, den anderen wahr- und ernstzunehmen und so Feindbilder abzubauen. Christen hätten den Auftrag zwischen Schwachen und Starken zu vermitteln und so für den Nächsten respektvoll einzutreten. Die Beauftragung der Christen als „kompromisslos Kompromisssuchende“ (Kopp) ist gerade wichtig in dieser Zeit. Das heißt aber nicht, dass Unrecht um des lieben Friedens willen unter den Tisch gekehrt werden darf. Um den Opfern ein Gesicht zu geben, muss Unrecht klar benannt und aus dem Weg geräumt werden – nach Möglichkeit in einem gemeinsamen Versöhnungsprozess. Dass das in der Welt gelinge, dazu gibt Gott den Christinnen und Christen das Gebet, dass sie ihn darum bitten sollen.

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Volkstrauertag und einen gesegneten Rest des Kirchenjahres

Ihr Rainer Lüters, Diplom-Theologe, Lauingen