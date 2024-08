Christliches Wort: Die Seele des Seiles

Die Seele des Seiles – Es ist äußerst stabil und tragfähig, dieses Kletterseil. Beim Klettern war es ein wichtiger Teil meiner „Lebensversicherung“. Hier zählt aber nicht das Äußere, die schöne Hülle des Seiles, hier zählen wirklich die inneren Werte. Da drin sind ganz viele weiße Fäden. Jeder Einzelne würde sofort reißen, aber zusammen sind sie stark.

Wir kennen das doch auch alle. Natürlich kriegen wir vieles alleine hin, aber manches kann uns dann doch über den Kopf wachsen, uns total überfordern und der Blick für Lösungen und Klärungen kann verloren werden. Wie gut tut es da, wenn andere mitüberlegen, mithelfen und mittragen.

Schön finde ich auch, wie die Fachsprache das Innenleben eines solchen Seiles nennt: die Seele des Seiles. Immer wieder höre ich sagen: Ja, das ist die gute Seele in unserer Familie, in unserem Verein, in unserem Betrieb. Das sind Mutmacherinnen und Mutmacher. Sie haben ein großes Ohr zum Zuhören oder packen schnell an, wo praktische Hilfe nötig ist. Niemand von uns muss alles können, um die „gute Seele zu sein“. Aber irgendeinen kleinen Faden können wir vielleicht doch beitragen. (AZ)