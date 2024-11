Für mehr Durchblick im Dillinger Nebel-Land

Liebe Leserin, lieber Leser! Gerade habe ich sie doch noch gesehen, sogar gespürt durch die Autoscheibe – die milde Herbstsonne. Kurz hinter Biberbach ist sie dann wie verschluckt. Nebelzeit ist wieder rund um Donau, Zusam, Glött… Hochwasser und Riedstrom vom Sommer lassen ihn dicker erscheinen als sonst. Manchmal braucht‘s dann den Ausflug zum Sonne-Tanken anderswo.

Aber es ist doch auch gut, dass es in unserem Land Regionen gibt, wo Nebel-Erfahrene sind. Denn Nebel gibt es doch so oft im „richtigen Leben“: Man blickt nicht mehr durch in der Weltpolitik mit ihren Krisen; und in persönlichen Fragen, in Beziehungen. Zukunftsperspektiven trüben sich ein; der Blick vernebelt sich.

Nebel-Erfahrene sind da wichtig – sie wissen: Leute, runter vom Gas! Wo die Welt unübersichtlich wird, darf man nicht ungebremst voran rauschen. Bedächtig gehen, umsichtig, langsam tun – Lösung wird oft ertastet! Jesus sagte nüchtern: „Sorge dich nicht um morgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage!“ (Mt 6,34)

Nebel-Erfahrene wissen auch: Wenn man wenig blickt, muss man umso mehr mit den anderen Sinnen unterwegs sein. Zum Beispiel: Genau und geduldig hinhören auf andere, auf leise Töne. Das Wittislinger Ulrichsglöckle ermutigt bis heute dazu – der junge Ulrich fand nachts aus dem Riednebel heim, weil er lauschen konnte. Nebel-Kundige schätzen das Miteinander. Wem die Sicht genommen ist, der greift unwillkürlich zur Hand des anderen. Damit man sich nicht verliert in unübersichtlichen Zeiten: enger zusammenrücken – in Familie, Firma, Gesellschaft, Kirche!

Was Leute im Nebel auch üben: kleinen Schritten trauen. Das Nächstliegende tun und nicht immer gleich „die Welt retten wollen“. Vielleicht ist auch deshalb in den Nebelwochen alle paar Tage Gedenktag eines oder einer „Heiligen der Nächstenliebe“. Leonhard – er hat Gefangene aus Ketten befreit; Martin, der den Mantel mit dem Bettler teilt; die adelige Elisabeth, die zu den Armen geht; und dann Nikolaus. Bei den „Kleinen“ nebenan geschieht das Große! Und schließlich wissen Nebel-Menschen: Man darf dem Licht trauen, auch wenn man nie weiß, wie lange es man es erst mal nicht sieht. Nebel-Menschen sind Hoffnungsmenschen. Und haben einen besonderen Sensus für das, was alle an Allerheiligen feiern durften: „Wir werden Gott sehen, wie er ist – und ihm ähnlich sein!“ (nach 1 Joh 3,2).

Viel Vertrauen und Lebens-Durchblick in nebligen Zeiten wünscht Ihnen Maria-Anna Immerz, Pastoralreferentin in Klinikseelsorge und PG Dillingen. (AZ)