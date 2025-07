Christliches Wort: „Gott hat uns nicht als Galeerensklaven erschaffen“

Liebe Leserin, lieber Leser,

alles hat seine Zeit – deshalb genießt das Leben. Ich arbeite und helfe ja gerne, aber ich freue mich schon auf die Sommerpause. Urlaub ist so wie eine Insel im tosenden Meer des Alltags. Ich und Sie auch brauchen Unterbrechungen, um aufzutanken. Das kann für mich auch zu Hause sein oder irgendwo sonst auf der Welt, das Wichtigste ist Gottes Gegenwart zu erleben und zu genießen.

Gott hat uns nicht als Galeerensklaven erschaffen, sondern als seine geliebten Kinder, Vertrauten und Freunde. Der große König Salomo erinnert uns an die Tatsache, dass „alles, was auf der Erde geschieht, seine von Gott bestimmte Zeit hat“. Und wir sind eingeladen, diese Zeit im Sinne von Gott zu nutzen. Salomo rät uns auch: „Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es das Beste ist, was ein Mensch tun kann, ist, sich zu freuen und sein Leben zu genießen und Gott für seine Güte zu danken.“

„Die Freude am Herrn ist eure Stärke“

Der Prophet Nehemia formuliert es so: „Die Freude am Herrn ist eure Stärke.“ Es geht nicht darum, dass wir uns über alles freuen, was uns passiert oder nicht passiert, sondern um die feste Gewissheit, dass Gott uns trägt, stärkt, ermutigt und führt. Darum können wir entlastet, frei und fröhlich sein und neugierig auf das, was Gott noch mit uns und der geschenkten Zeit vorhat.

Icon Vergrößern Prädikantin Anni Ebermayer rät dazu, Urlaub zu machen und das Leben zu genießen. Foto: Anni Ebermayer Icon Schließen Schließen Prädikantin Anni Ebermayer rät dazu, Urlaub zu machen und das Leben zu genießen. Foto: Anni Ebermayer

Manche fragen sich, ob wir inmitten dieser verrückten Zeiten, in denen unzählige Menschen viel Not, Leid, Schmerzen und Kriegsgeschrei erleiden müssen, uns überhaupt freuen dürfen, uns Pausen, Urlaube, Reisen und Genuss leisten können? Ja, das dürfen wir, im Gegenteil, es wäre frevelhaft, das, was Gott uns schenkt, nichtzu genießen. Wir dürfen Gott danken, ihn preisen und ihn für seine vielen guten Taten rühmen und ehren. Schließlich haben wir mit Gott an unserer Seite „nichts zu fürchten“ wie der König David im Psalm 34 schreibt: „Schmeckt und seht wie freundlich der Herr ist, wohl dem Menschen, der auf ihn – unseren Gott – vertraut.“

„Mit Gott an der Seite nichts zu fürchten“

Glauben Sie das? Wenn Sie von Herzen glauben, dass Sie alles bei Gott finden, was Sie zum Leben nötig haben und dass Sie mit Gott an der Seite nichts zu fürchten haben, dann erfüllt sich, was Nehemia schon vor Jahrhunderten geschrieben hat, und wir haben jeden Tag Grund zur Freude und zum Dankbarsein. Benjamin Franklin sagte es so: „Liebst Du das Leben? Dann vergeude keine Zeit.“

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Sommerpause mit diesem Segen: Der Herr segne deine Zeit, der Herr segne was du tust, der Herr segne, wenn du ruhst, der Herr segne alle deine Stunden.

Ihre Anni Ebermayer, Prädikantin der evangelisch-lutherischen Anna-Kirche, Höchstädt