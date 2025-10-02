Circus Barnum kommt nach Dillingen

Der Circus Barnum kommt mit seinen Artisten, Clowns und mehr als 60 Tieren von Samstag, 11. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 19. Oktober, auf den Platz am E-Center an der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen. Unter dem Motto „Tierisch gut“ präsentieren auf Festivals ausgezeichnete internationale Künstler sowie zahlreiche Tiere aus fünf verschiedenen Kontinenten eine rund 150-minütige moderne Zirkus-Show im großen Viermasten-Zelt-Palast. Der Groß-Circus Barnum gehört laut Pressemitteilung zu den fünf größten noch in Deutschland reisenden Zirkusunternehmen.

„Wir wollen die Menschen für gut zwei Stunden aus ihrem Alltag entführen und sie einfach nur staunen und lachen lassen“, erläutert Direktor Markus Kaiser. „In unserem Programm ist für jede Altersgruppe etwas dabei – vom dreijährigen Kleinkind bis zur 80-jährigen Großmutter“, sagt der Zirkuschef.

Überqueren des Drahtseils im Spitzentanz

Aus Ungarn kommt Melani Donnert, die das Publikum hoch unter der Zirkuskuppel mit Artistik an den Seidentüchern in ihren Bann ziehen wird. Juliano Kaiser zeigt seine Handstand- und Kraftakrobatik auf der sogenannten Flaschenstuhlpyramide. Dafür wurde er nach Angaben des Circus Barnum auf dem European-Youth-Nachwuchsfestival in Wiesbaden mit einem Sonderpreis prämiert. Neu im Programm ist unter anderem Marine Rech aus Frankreich mit einer spektakulären Drahtseil-Darbietung. Sie zeigt beispielsweise das Überqueren des Drahtseils im Spitzentanz.

Vor allem die Kinderherzen werden nach Angaben des Direktors höherschlagen, wenn Juliano Kaiser zeigt, was seine Pony-Rasselbande alles gelernt hat. Tierischer Höhepunkt werde der artenreiche Exotenzug des Circus Barnum sein. Denn mit ihm kommen mongolische Steppenkamele, südamerikanische Lamas sowie verschiedene exotische Rinderrassen mit riesigen Hörnern in die Manege. Wie der Circus Barnum mitteilt, werde die Tierhaltung „an jedem Gastspielort vom zuständigen Amtstierarzt kontrolliert“. In den vergangenen Jahren habe es ausschließlich positive Beurteilungen für die Tierhaltung gegeben.

Premiere in Dillingen ist am Samstag, 11. Oktober, um 16 Uhr

Info: Die Premiere in Dillingen ist am Samstag, 11. Oktober, um 16 Uhr. Die weiteren Vorstellungen finden täglich ebenfalls um 16 Uhr statt. Sonntags beginnen die Shows um 15 Uhr. Dienstag und Mittwoch finden keine Vorstellungen statt. Am Montag um 16 Uhr haben alle Mütter in Begleitung mindestens eines Kindes freien Eintritt. Außerdem ist am Donnerstag um 16 Uhr großer Kindertag mit günstigeren Eintrittspreisen für Jungs und Mädchen (auf allen Plätzen zehn Euro). Die Kasse ist circa eine Stunde vor Beginn der Vorstellung geöffnet. Online-Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.circus-barnum.de. (AZ)