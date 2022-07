Im Landkreis Dillingen werden mehr als 1000 Impfdosen weggeworfen

Plus Vor allem der Nuvaxovid-Impfstoff ist laut Landratsamt im Kreis Dillingen nicht gefragt. Ein Interview über die Dunkelziffer von Corona-Erkrankten und immer noch zu vielen Ungeimpften.

Aktuell steigt die Inzidenz im Landkreis Dillingen beinahe täglich. Wie schaut es mit der Impfquote aus? Oder besser gesagt: Sind zwischenzeitlich Impfdosen bei uns abgelaufen und weggeworfen worden?



Peter Hurler: Am 31. Juli werden 139 Vials, die Mehrdosenfläschchen, mit je 100 Impfdosen, also 1390 Impfdosen Nuvaxovid verfallen. Dieser Impfstoff wurde den Impfzentren im Februar 2022 zugewiesen. Die Zuweisungshöhe von 170 Vials ergab sich aufgrund der erwarteten Nachfrage nach dem Nuvaxovid-Impfstoff, der bekanntlich ein Protein-Impfstoff ist, und als Alternative zum mRNA-Impfstoff angeboten werden sollte. Die Nachfrage war und ist aber äußerst gering.