Dillingen

20:00 Uhr

Bei der Bundeswehr Dillingen ist die Corona-Impfung nun Befehl

Plus Bei der Bundeswehr gibt es eine Impflicht längst nicht erst seit Corona. Aber was, wenn ein Soldat oder eine Soldatin sich nicht impfen lassen will?

Von Simone Bronnhuber

Auf der offiziellen Internetseite der Bundeswehr heißt es: "Um Einsatzbereitschaft zu bewahren und die Soldatinnen und Soldaten zu schützen, gilt für Soldatinnen und Soldaten unverzüglich eine Duldungspflicht für Impfungen gegen Corona." Weil Corona nicht vor den Kasernentoren Halt mache. Auch nicht am Standort Dillingen. Diese sogenannte Duldungspflicht bedeutet nichts anderes als Impfpflicht. Dabei, so erklärt es Dieter Obermayer, Pressesprecher in der Luitpoldkaserne, gebe es bei der Bundeswehr ganz allgemein schon längst eine Impflicht. "Wir Soldaten müssen uns schon seit vielen Jahren gegen verschiedene Krankheiten impfen lassen. Sei es Grippe oder Hepatitis. 2021 ist mit der Corona-Impfung nur eine weitere dazugekommen." Aber wollen auch alle Soldatinnen und Soldaten genau diese Impfung?

