Corona-Pandemie

vor 31 Min.

Die Inzidenz im Landkreis Dillingen sinkt, doch die Betten bleiben voll

In den Krankenhäusern im Landkreis Dillingen werden so viele schwer erkrankte Menschen betreut, dass die Intensivstationen voll sind. Unter den Erkrankten sind vor allem Corona-Patientinnen und -Patienten.

Plus Wie die Zahlen zusammenhängen, erklärt Chefarzt Dr. Wolfgang Geisser, ärztlicher Direktor des Dillinger Krankenhauses.

Von Cordula Homann

Wieder sind im Landkreis Dillingen zwei Menschen in Zusammenhang mit dem oder am Coronavirus gestorben. Insgesamt 167 Patientinnen und Patienten sind es seit Ausbruch der Pandemie. Allein seit dem 3. November, also in knapp vier Wochen, kamen 30 Fälle dazu. Parallel dazu fällt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen. Nach dem Höchststand am 21. November mit 745,1 sinkt die Zahl kontinuierlich. Am Freitag lag sie bei 500,1. Wie passt das zusammen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen