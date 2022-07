Darmkrebs mit 29: Wie eine Dillingerin um ihr Leben kämpft

Plus Carolina Marx ist schwer krank. Die Chemotherapie macht ihr sehr zu schaffen, der Krebs ist weit fortgeschritten. Dennoch ist sie dankbar und möchte das öffentlich sagen.

An manchen Tagen hat sie so schlimm Durchfall, dass sie davon ohnmächtig wird. Aufstehen ist kaum möglich. Es ist zu anstrengend. Sie ist müde, schlapp und kann sich nur im Bett aufhalten. Nach einer Woche geht es wieder. Bis das Spiel von vorne losgeht. Carolina ist 29 Jahre und schwer krank. Sie hat Darmkrebs.