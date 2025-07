Griechische Mythologie in der Hauptstadt: Dillinger Autorin über ihr neues Buch Artemis 2.0

Eine Hirschkuhjagd in Berlin? Als Sabine Dunkel aus Dillingen an einem Schreibwettbewerb teilnimmt, kommt ihr die Idee zu genau dieser Geschichte. Die Ausschreibung gewinnt sie zwar nicht, dafür aber den Grundstein für ihr drittes Buch: Artemis 2.0 – Goddess reloaded. „Ich schreibe gerne so, dass ich mir etwas nehme, das es schon gibt und eine Geschichte daraus mache“, erklärt die 35-jährige Autorin. Bei ihren ersten beiden Veröffentlichungen waren es Tarot-Karten. Diesmal ist es die griechische Mythologie.

Worum geht es in Artemis 2.0 von Sabine Dunkel?

Immer wieder gibt es Streit im Olymp. Aphrodite und Artemis haben unterschiedliche Lebensentwürfe und können den der jeweils anderen nicht nachvollziehen. Aphrodite kritisiert zum Beispiel die fehlenden Liebschaften im Leben ihrer Schwester. Schließlich fordert sie Artemis zu einer schwierigen Jagdprobe heraus. Sie soll auf der Erde eine Kerynitische Hirschkuh erlegen. Doch die Welt der Menschen ist Artemis fremd geworden. Sie hat die Digitalisierung verschlafen und kennt die moderne Welt nicht mehr. Die Göttin ist auf die Hilfe einer Sterblichen, der Bibliothekarin Phoebe, angewiesen.

Phoebe lebt mit ihrer Schwester und deren Tochter in Berlin. Die beiden unterstützen sich gegenseitig und gehen gemeinsam durch dick und dünn, während Artemis meist mit ihrer Schwester Aphrodite konkurriert. In Artemis 2.0 gehe es um diese Schwester-Beziehungen, vor allem aber um Selbstfindung und Selbstakzeptanz, sagt die Dillingerin.

Berlin und der CSD als Inspiration für Artemis 2.0

Etwa eineinhalb Jahre schrieb sie an der Urban-Fantasy-Geschichte und reiste auch selbst mit ihrem Freund an den Ort des Geschehens: Berlin. „Es ist schön, wenn man einen echten Ort nimmt und sich dort inspirieren lassen kann.“ Auch der Christopher Street Day (CSD) habe zu dieser Zeit stattgefunden, also eine Demonstration, die sich für die Gleichberechtigung von queeren Menschen einsetzt. Dieses Erlebnis sei ebenfalls in ihr Buch eingeflossen, erinnert sich die 35-Jährige.

Wie schon bei ihren ersten beiden Bücher, die Dilogie Die Königin der Stäbe, steht auch bei Artemis 2.0 wieder eine starke Protagonistin im Mittelpunkt der Geschichte. Die Figuren sind diesmal aber bereits Mitte 20. Das Buch empfehle sie daher Leserinnen und Lesern ab 16 Jahren. Neugierige haben am 11. Oktober um 19 Uhr die Chance, zu einer Lesung von Sabine Dunkel in das Colleg in Dillingen zu kommen.

Als Nächstes könnte es übrigens auch ein Fantasy-Kinderbuch von der Autorin geben. Ein Ziel dabei sei unter anderem, ihren Sohn in der Grundschule zum Lesen zu motivieren. Außerdem habe sie bisher eine vorwiegend weibliche Leserschaft. „Vielleicht ist es mal an der Zeit, für die Jungs was zu machen“, sagt Dunkel. Dass ein weiteres Buch veröffentlicht werde, sei aber ganz sicher. Vielleicht dauere es diesmal nur etwas länger als ein Jahr. Aktuell befindet sich die 35-Jährige nämlich in Elternzeit.