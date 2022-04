Das christliche Wort am Karfreitag: Der Herr ist auferstanden

Das christliche Wort von Conny und Wolfgang Mayr, Christliches Zentrum Dillingen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Christen auf der ganzen Welt feiern das Osterfest. „Der Herr ist auferstanden - Er ist wahrhaftig auferstanden“.

Mit diesem bekannten und heute noch üblichen Ostergruß der ersten Christen grüßen wir Sie.

Im Matthäusevangelium 28,6 sagt der Engel im Grab zu den Frauen: Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht … Anders ausgedrückt sagt Jesus zu ihnen „ICH LEBE“, und ihr sollt auch leben das wünscht sich Jesus - für jeden Menschen.

Was kommt nach dem Tod?

Doch was kommt nach dem Tod? Diese Frage stellt sich jedem Menschen, denn jeder weiß, dass auch er einmal sterben muss. Weil wir Menschen über unser Leben nachdenken können und darum auch nachdenken müssen. Sie können die Frage nach dem was danach kommt verdrängen. Aber man kann sie nicht Nicht- Stellen. So oft diese Frage auch verdrängt wird, sie kommt immer wieder hoch, bei einem Todesfall in der Familie, bei einer ernsten Krankheit und mit fortschreitendem Alter.

Nun sagen Etliche: „Mit dem Tod ist alles vorbei. Doch gut finden sie das sicherlich nicht und wünschen sich insgeheim, dass es doch vielleicht auch anders sein könnte. Diese Hoffnung liegt tief in jedem Menschen auf dieser Welt. Weil wir alle Geschöpfe Gottes sind. Denn er hat diesen Ewigkeitsgedanken in uns hineingelegt.

Es ist leicht, Atheist zu sein

Viele Menschen werden erst am Ende ihres Lebens die andere Realität begreifen. Der berühmte amerikanische Arzt Dr. Donald Whytaker sagt zu Recht: „Es ist sehr leicht, Atheist zu sein, wenn es dir gut geht; aber es ist sehr schwer, Atheist zu bleiben, wenn du auf deinem Sterbebett liegst.“

Und der deutsche Informatik Professor Dr. Werner Gitt sagt: „Einen Augenblick nach dem Tod, wenn die Seele sich der Realität Gottes stellt, geht der Atheismus zu Ende. Im Jenseits gibt es keine Atheisten!“

Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt; und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. (Johannesevangelium 11,25+26).

Conny und Wolfgang Mayr Foto: christliches Zentrum Dillingen

Das ist die Antwort Christi, wie sie in der Bibel gegeben ist, in Bezug auf das Jenseits und auf das, was mit der Seele nach dem Tod des Menschen passiert. Deswegen gibt es für den Menschen nur eine einzige Alternative: Sich während des Lebens hier auf die unvermeidliche Ewigkeit vorzubereiten, die ihn erwartet. Die Lösung bietet uns JESUS selbst an, denn ER ist nur ein Gebet weit entfernt. Jeder Mensch, der ernsthaft und aus ganzem Herzen die Wahrheit und Rettung erfahren möchte, kann dies tun.

Komme im Gebet zu Jesus Christus bitte ihn um Vergebung und lebe dein Leben mit Ihm. Was würdest du verlieren solch ein ernsthaftes Gebet an JESUS CHRISTUS zu richten? Antwort: Nichts. Denn durch das Gnadengeschenk Gottes, bist du sein Kind für die Ewigkeit geworden!

Ostern bedeutet „Der Herr ist auferstanden, ER lebt“ und „ihr sollt auch leben“. Das gibt uns nun eine noch tiefere Bedeutung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen, seine Liebe und seinen Frieden in Jesus Christus unserem Herrn.

Conny und Wolfgang Mayr,

Christlichen Zentrum Dillingen, Evangelische Freikirche