Das christliche Wort: Von Erfahrungen, die der Seele guttun

Liebe Leserinnen und Leser,

was wir sehen oder hören kann zuweilen ganz tiefe Spuren in unsere Seele hinterlassen, gute oder schlechte. Wenn jemand zu mir etwas sagt, was mich persönlich verletzt, kann das sich tief in mir festsetzen, zu Ärger, Wut oder Aggression führen. Wenn ich etwas Schönes höre, tut das mir gut, es führt zu innerer Freude und Zufriedenheit.

Wenn ich Bilder von Tod und Zerstörung durch Krieg oder Naturkatastrophen sehe, macht es mich betroffen, die Bilder gehen mir lange nach und beunruhigen mich. Andererseits gib es auch schöne Bilder, die meiner Seele guttun, die mir innerliche Ruhe und Frieden schenken. Im Gegensatz zu einem gesprochenen Wort, das ich nur für eine kurzen Augenblick höre, kann ich das, was ich sehe, lange anschauen, es förmlich in mich aufsaugen und dieser guten Empfindung in mir Raum geben.

Schon allein die blaue Farbe wirkt beruhigend

So kann es einem gehen mit diesem Bild der Wertinger Künstlerin Katya Zarinskaya. Schon allein die blaue Farbe wirkt beruhigend. Das Meer ist ganz ruhig, von keinem Wind aufgewühlt. Nur leichte Wellen bewegen sich, wie die Spiegelung des Mondes zeigt. Ein Bild, das man lange anschauen kann, weil es der Seele guttut.

Bald beginnen die Ferien. Viele von ihnen werden verreisen, vielleicht auch ans Meer und sie werden das, was Katya Zarinskaya gemalt hat, ganz unmittelbar sehen können, einen blauen Nachthimmel über dem Meer oder auch einen schönen Sonnenuntergang. Andere fahren lieber in die Berge. Auch dort kann man ähnliche Erfahrungen machen, wenn man auf einem Gipfel ist und in die Weite schaut oder man bei einer Übernachtung auf einer Hütte einen Sonnenaufgang oder -untergang erlebt. Wahrnehmungen, die tiefe Spuren in der Seele hinterlassen.

Auch in unserer Gegend kann man solche Erfahrungen machen

Man braucht aber nicht unbedingt in die Ferne fahren, um so etwas zu erleben. Auch in unserer Gegend kann man solche Erfahrungen machen. Wenn man etwa an der Donau sitzt und den Fluss vor seinen Augen vorbeiziehen lässt, dazu noch das Ziehen der Wolken am Himmel. Oder wenn man in die Weite des Donaurieds blickt und die Stille genießt und vielleicht auch noch einen schönen Sonnenuntergang mitbekommt.

Egal wie und wo Sie die Ferien und den Urlaub verbringen, wünsche ich Ihnen Erfahrungen, die der Seele guttun, die Ihnen Ruhe und Zufriedenheit schenken. Ich wünsche Ihnen den Blick für das Schöne in der Natur oder das Schöne, das Menschen geschaffen haben. Und dass Sie so wieder neu die Schönheit der Welt und des Lebens entdecken können.

Ihr Mathias Kotonski, Priester zur Mitarbeit in der Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen