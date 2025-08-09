„Das Dillinger Eichwaldbad war immer ein Magnet“

„75 Jahre Donau Zeitung“ – wir feiern diesen besonderen Geburtstag am Dienstag, 2. September, von 9 bis 20 Uhr mit einem großen Familienfest für unsere Leser und Leserinnen im Dillinger Eichwaldbad. Auch das Team der Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL) um Werkleiter Wolfgang Behringer ist bereits in Vorfreude. „Es gibt eine Menge Nachfragen, viele wollen kommen“, berichtet Betriebsleiter Jochen Hihler. Es habe von Rentnern Anfragen gegeben, ob bei einem Familienfest auch Senioren und Seniorinnen willkommen seien. Dazu die klare Antwort: Alle Interessierten sind am 2. September bei freiem Eintritt willkommen, von 0 bis 100 Jahren. Und wenn die Gesundheit mitmacht, darüber hinaus.

Icon vergrößern Kriegsgefangene beim Bad in der Donau im Jahr 1915. Foto: Stadtarchiv Dillingen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kriegsgefangene beim Bad in der Donau im Jahr 1915. Foto: Stadtarchiv Dillingen

Wir hoffen fest darauf, dass am 2. September die Sonne vom Himmel lacht. Betriebsleiter Jochen Hihler rechnet mit Scharen von Besuchern und Besucherinnen. „An Wochenenden und in den Ferien können es schon mal 3000 Badegäste sein“, sagt Hihler. Den Saisonrekord 2025 hatte Werkleiter Behringer Ende Juni ausgemacht. Am letzten Sonntag dieses ersten Sommermonats kamen 3005 Besucher und Besucherinnen ins Eichwaldbad. Den Topwert hatte es im Übrigen 2003 im „Jahrhundertsommer“ gegeben. An Pfingsten sollen damals an einem Tag mehr als 4000 Menschen ins „Eichi“ gekommen sein.

2,46 Millionen Liter Wasser passen ins große Becken des Eichi

Bei unserem Jubiläumsfest „75 Jahre Donau Zeitung“ wird es viel Programm geben: von Aqua-Power-Wassergymnastik mit der Dritten Bürgermeisterin Erika Schweizer über die Auftritte von Ballonkünstler Frank Weigl und Zeitungsente Paula Print bis zu den Vorführungen der Smovey-Gruppe um Tina Hübner und Susanne Lutmayr. Die XXL-Kugelbahn des Kreisjugendrings dürfte ebenso eine Attraktion sein wie die Kinder-Mini-Disco. Und es wird auch einen Wasserrutschen-Wettbewerb auf der 70 Meter langen Riesenrutsche geben und ein Gewinnspiel, bei dem die knifflige Frage zu beantworten ist, wie viele Liter Wasser ins große Becken des Dillinger Eichwaldbads passen. Wer diesen Artikel gelesen hat, ist dabei natürlich im Vorteil, denn Bademeister Jochen Hihler verrät die richtige Lösung. „Es sind 2.468.000 Liter“, informiert der Betriebsleiter. Also 2468 Kubikmeter oder 2,468 Millionen – eine beachtliche Menge.

Icon vergrößern Betriebsleiter Jochen Hihler freut sich auf den Familientag anlässlich des Jubiläums „75 Jahre Donau Zeitung“ im Dillinger Eichwaldbad. Foto: Berthold Veh (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Betriebsleiter Jochen Hihler freut sich auf den Familientag anlässlich des Jubiläums „75 Jahre Donau Zeitung“ im Dillinger Eichwaldbad. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

„Das Dillinger Eichwaldbad war immer ein Magnet“, stellt Hihler fest. Als es das Freibad noch nicht gab, wurde in der Nähe des heutigen Freibads in der Donau gebadet. Wie Stadtarchivarin Felicitas Söhner informiert, wurde in Dillingen 1792 auf Betreiben des „Landschaftsphysikus“ Dr. Hofer das erste Schwimmbad in der Donau errichtet. Das Schwimmen fand zunächst nach Geschlechtern getrennt statt. In Dillingen wurde an der Badestelle an der Donau auch die Garnisons-Schwimmschule betrieben. Ein Foto im Stadtarchiv zeigt, wie sich Kriegsgefangene 1915 beim Bad in der Donau vergnügen.

Icon vergrößern Schwimmtag der Frauen im Dillinger Donaubad im Jahr 1920. Foto: Stadtarchiv Dillingen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schwimmtag der Frauen im Dillinger Donaubad im Jahr 1920. Foto: Stadtarchiv Dillingen

Künstlich angelegte Schwimmbecken entstanden in der Region erst um 1930, erläutert Söhner. 1939 wurde ihren Worten zufolge im Dillinger Auwald entlang der Donau das heutige Eichwaldbad erbaut. „Mehrere Fotografien der Eröffnungsjahre zeigen, dass es von der Bevölkerung gerne genutzt wurde und immer noch wird“, informiert die Stadtarchivarin. Das Dillinger Eichwaldbad sei seitdem von Mai bis September „ein Anziehungspunkt für alle Generationen“.