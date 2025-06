Das Dillinger Sailer-Gymnasium trauert um den ehemaligen Konrektor Helmut Durner

Eine Institution des Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums! Nicht von vielen Lehrerinnen und Lehrern kann dies mit gutem Recht behauptet werden. Helmut Durner war auf jeden Fall eine solche Institution: 37 Jahre Lehrertätigkeit, Kollegstufenbetreuer, ständiger Vertreter des Schulleiters und langjähriger Vorsitzender der Studienvereinigung Dilingana sind nur die wichtigsten Tätigkeiten, die Helmut Durner für sein „Sailer“ ausgefüllt hat.

Am Mittwoch, 11. Juni, ist Helmut Durner nun im Alter von 90 Jahren verstorben. Der 1935 geborene gebürtige Schretzheimer trat 1944 ans Sailer-Gymnasium über, wo er 1953 sein Abitur ablegte. Nach dem Mathematik- und Physik-Studium kam er nach anderen Lehrerstationen 1967 wieder ans Sailer zurück, wo er 1975 schließlich zum Studiendirektor ernannt wurde.

Der Sailer-Lehrer war ein Vorbild für alle

Von Kolleginnen und Kollegen und von Schülerinnen und Schüler gleichermaßen in hohem Maße geschätzt und respektiert, wurde vor allem seine kritische und konsequente, an Grundwerten und Grundsätzen wie Leistung, Eigenverantwortung und Disziplin orientierte, aber immer gerechte pädagogische Haltung gewürdigt. So wie Helmut Durner einerseits seine Schülerinnen und Schüler forderte, so eifrig war er auch selbst und auch immer bereit, mit Rat und Tat zu helfen. Er hatte immer ein offenes Ohr für die Belange seiner Schützlinge, sodass er ein echtes Vorbild für alle war.

Das Lieblingsgebiet des Schretzheimers war die Astronomie

Vorbildlich waren auch seine Bodenständigkeit, - fuhr er doch bis zum Schluss immer mit seinem orangefarbenen Fahrrad von Schretzheim zur Schule – und seine unermessliche Freude an der Natur. Weit über seine geliebten Berge, in die es ihn an Wandertagen, Exkursionen und Schulskikursen immer wieder zog, reichte seine Interesse bis ins Unfassbare, in die Schönheit des Universums, was ihn zu seinem Lieblingsgebiet, der Astronomie, führte. Aber auch die Technik, die Philosophie und die Musik, selbst begeisterter Klavierspieler, gehörten zu den Leidenschaften des Pädagogen.

Unvergessen bleibt aber für die Schulfamilie des Sailer Durners unermüdlicher, innovativer Einsatz für sein Gymnasium. Neben seinem pädagogischen Geschick beteiligte er sich maßgeblich an schulorganisatorischen Aufgaben, wie dem Stundenplan, der Kollegstufe oder als stellvertretender Schulleiter, wo er sich unter anderem um die finanziellen Geschäfte kümmerte. Besonders im Gedächtnis wird aber seine langjährige und umtriebige Tätigkeit als Vorsitzender der Studienvereinigung des Sailer, der Dilingana, fortdauern, die er noch viele Jahre nach seiner Pensionierung leitete und nachhaltig prägte. Mit Helmut Durner verliert das Sailer eine herausragende und bedeutende Persönlichkeit, die seiner Schule immer verbunden blieb.