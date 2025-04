Das Ehepaar Buhl legt wegen Kliniken mit Petition an den Landtag nach

Das Unternehmer-Ehepaar Charlotte und Hermann Buhl will weiter gegen die Entscheidung für das neue Klinikkonzept vorgehen. In der vergangenen Woche hatten die beiden Buttenwiesener über eine Anwaltskanzlei eine Aufsichtsbeschwerde an die Regierung von Schwaben geschickt. Der Grund: Die Buhls sehen die Kreistags-Entscheidung für den Umbau der Kliniklandschaft als Verschwendung von Steuergeldern und gingen mit ihrer Aufsichtsbeschwerde gegen die zustimmenden Kreisräte vor. Eine Antwort der Regierung steht noch aus. Nun wollen die Buhls aber parallel auch den Petitionsausschuss des Landtags mit diesem Thema befassen.

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hermann Buhl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreistag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis