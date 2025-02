Das Faschingswochenende im Landkreis Dillingen lässt keine Wünsche offen

Stimmung, Musik, Kostüme und zahlreiche fantasievoll gestaltete Wagen: Die Gundelfinger Glinken starten ihren Faschingsumzug am Samstag, 22. Februar, um 14.11 Uhr. Die bisherige Strecke durch den Torturm hat sich wegen der zahlreichen Umleitungen der großen Wagen, die diesen nicht passieren konnten, als nachteilig erwiesen, schreibt die Faschingsgesellschaft in einer Pressemitteilung. Deshalb wollten die Gundelfinger, wie schon in den Jahren 2009 bis 2015, auf die Strecke über die Untere Vorstadt und die Lauinger Straße zurückgreifen. Das wurde von den Rettungsdiensten, der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Dillingen allerdings äußerst kritisch gesehen, weil große Teile der Innenstadt wie auch das Haus der Senioren für die Umzugsdauer von der Außenwelt abgeschnitten wären. Das Landratsamt Dillingen als zuständige Genehmigungsbehörde hat deshalb eine Alternativstrecke festgelegt.

Dominik Bunk