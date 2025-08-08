Icon Menü
Das Höchstädter Tierheim braucht einen Neuanfang

Kommentar

Das Höchstädter Tierheim braucht schon wieder einen Neuanfang

Der Streit ist jetzt vollends eskaliert. Kaum vorstellbar, dass die Beteiligten wieder an einen Tisch finden. Ein Tierheim im Landkreis Dillingen ist aber notwendig.
Von Berthold Veh
    • |
    • |
    • |
    Das Tierheim in Höchstädt ist leer. Davon haben sich am Freitag Mitarbeitende des Dillinger Landratsamts überzeugt.
    Das Tierheim in Höchstädt ist leer. Davon haben sich am Freitag Mitarbeitende des Dillinger Landratsamts überzeugt. Foto: Christina Brummer (Archivbild)

    Der Streit um das Tierheim in Höchstädt ist nun vollends eskaliert. Die Vorsitzende des Tierschutzvereins für den Landkreis Dillingen, Ariane Dallmaier, hat in sozialen Medien angesichts der Kontrolle durch Landratsamts-Mitarbeitende an Landrat Markus Müller eine zornige Botschaft adressiert: „Sie können Ihr Aufräumkommando zurückpfeifen!“ Es ist schwer vorstellbar, dass beide Parteien wieder zu einem konstruktiven Miteinander an einen Tisch finden. Ein Neuanfang für das Höchstädter Tierheim ist aber dringend notwendig. Dass Fundtiere aus der Region nach Hamlar im Donau-Ries-Kreis und in andere Einrichtungen gebracht werden, kann allenfalls eine Übergangslösung sein.

