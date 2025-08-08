Das Höchstädter Tierheim braucht schon wieder einen Neuanfang

Der Streit um das Tierheim in Höchstädt ist nun vollends eskaliert. Die Vorsitzende des Tierschutzvereins für den Landkreis Dillingen, Ariane Dallmaier, hat in sozialen Medien angesichts der Kontrolle durch Landratsamts-Mitarbeitende an Landrat Markus Müller eine zornige Botschaft adressiert: „Sie können Ihr Aufräumkommando zurückpfeifen!“ Es ist schwer vorstellbar, dass beide Parteien wieder zu einem konstruktiven Miteinander an einen Tisch finden. Ein Neuanfang für das Höchstädter Tierheim ist aber dringend notwendig. Dass Fundtiere aus der Region nach Hamlar im Donau-Ries-Kreis und in andere Einrichtungen gebracht werden, kann allenfalls eine Übergangslösung sein.

