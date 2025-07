Von schwäbischem Kabarettpreis bis Pubertät: Das ist das Programm des TIF-Theaters Lauingen 2025

Ab Oktober ist es wieder so weit: Der Kabarettherbst des TIF-Theaters startet mit drei Kaberettisten in die nächste Runde. Den Auftakt am 17. Oktober macht Frank Fischer mit seinem Programm „Gagaland“, das die Absurditäten der Welt und des Alltags auf die Schippe nimmt. Auf seiner Tour durch Deutschland macht er auch im alten Schulhaus von Frauenriedhausen Halt – und holt sich sogleich den schwäbischen Kabarettpreis ab.

Schwäbischer Kabarettpreis und das „Abenteuer Pubertät“

Bereits über 20 Mal habe das TIF-Theater diese Auszeichnung verliehen, erzählt Mitorganisator Alois Jäger. Zuletzt erhielten den Preis etwa der Gankino Circus oder Lucy van Kuhl. An wen er 2025 geht, haben Jäger, Kollegin und Mitorganisatorin Birgit Hauf und TIF-Gründer Günter Landgraf entschieden. 14 Künstlerinnen und Künstler seien in der engeren Auswahl gewesen, sagt Jäger. Am Ende ist die Wahl auf Frank Fischer gefallen.

Auf die Preisverleihung folgt mit Kabarettist Matthias Jung am 31. Oktober eine humoristische Familienberatung für Eltern von Teenagern in der Pubertät. Der Spiegel-Bestseller-Autor des Buchs „Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig!“ thematisiert mit Witz und Sachverständnis das „Abenteuer Pubertät“, von Reibereien über Schule und Haushalt bis hin zu Kommunikationsproblemen.

Wie viel kosten die Karten fürs TIF-Theater?

Den Abschluss des Kabarettherbsts macht am 29. November Nils Heinrich mit seinem Programm „Junger Gebrauchter“. Selbstironisch blickt er auf das eigene Leben als Mensch mittleren Alters und berichtet über skurrile Alltagssituationen, gesellschaftliche Veränderungen sowie persönliche Erfahrungen.

Der Veranstaltungsort, das Alte Schulhaus in Frauenriedhausen, bietet laut Alois Jäger mit seinen 60 Plätzen auf den alten Schulbänken einen „besonderen Flair“. Karten gibt es ab 1. August für jeweils 18 Euro im Bürgerbüro der Stadt Lauingen zu kaufen.